حەمدی شنگالی: هەناردەی نەوتی هەرێم ڕۆژانە 200 هەزار بەرمیلی تێپەڕاندووە

حەمدی شنگالی: رێککەوتنی هەرێم و فیدڕاڵ لەبارەی هەناردەی نەوت نوێ دەکرێتەوە

پێش 3 کاتژمێر

جێگری بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای سۆمۆ ڕاگەیاند، ڕێککەوتنی هەرێم و بەغدا بۆ هەناردەکردنی نەوتی هەرێم نوێ دەکرێتەوە.

حەمدی شنگالی، جێگری بەڕێوەبەری کۆمپانیای بە بازاڕکردنی نەوتی عێراق ناسراو بە 'سۆمۆ' تایبەت بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، ڕێککەوتنی هەناردەی نەوتی هەرێم لەرێگەی سۆمۆوە هیچ کێشەیەکی نییە و بەردەوامیش دەبێت.

شنگالی دەشڵێت؛ بڕی هەناردەی نەوتی هەرێم بۆ دەرەوە 200 هەزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانەی تێپەڕاندووە، پرۆسەکە بەردەوام دەبێت و رێککەوتنەکە درێژ دەکرێتەوە.

دوای زیاتر لە دووساڵ راگرتنی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە لایەن حکوومەتی عێراق و زیانگەیاندنی دەیان ملیار دۆلار بە بودجەی گشتی، دواجار بەهۆی ڕیککەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا، لە 27ـی ئەیلوولی 2025، پرۆسەی هەناردەکردنەوەی نەوت لە کێڵگەکانی هەرێمی کوردستانەوە دەستیپێکردەوە.