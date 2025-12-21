وادەی دابەشکردنی قەرەبووی زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ ڕاگەیەنرا

پێش دوو کاتژمێر

زیاتر لە 11 ملیار و 500 ملیۆن دینار بۆ زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ کۆکراوەتەوە و لە دوو ڕۆژی داهاتوودا دابەش دەکرێت.

ڕۆژی 9ی کانوونی یەکەمی 2025، شەپۆلێکی بارانبارینی بەخوڕ سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی گەرمیانی گرتەوە، لە ئەنجامدا لافاو لە قەزای چەمچەماڵ و ناحیەکانی شۆڕش و تەکیە دروست بوو. بەپێی ئامارە سەرەتاییەکان، لافاوەکە زیانی بە زیاتر لە 1258 ماڵ، 116 دوکان و نزیکەی 500 ئۆتۆمبێل گەیاندووە. دوای کارەساتەکە، چەندان هەڵمەتی جۆراوجۆر بۆ کۆکردنەوەی هاوکاری لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان دەستیان پێکرد.

دابەشکردنی قەرەبووکردنەکە

ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی کانوونی یەکەمی 2025، دادوەر ئەحمەد ئەنوەر، سەرۆکی لیژنەی فریاگوزاری و بووژانەوەی چەمچەماڵ، لە میانی بەشداریکردنی لە گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر 12:00ـی کوردستان24، ڕایگەیاند، کۆی گشتیی پارەی کۆکراوە بۆ هاوکاریی زیانلێکەوتووانی لافاوەکە گەیشتووەتە زیاتر لە 11 ملیار و 500 ملیۆن دینار.

بە گوتەی سەرۆکی لیژنەی فریاگوزاری و بووژانەوەی چەمچەماڵ، لە دوو ڕۆژی داهاتوودا دەست بە دابەشکردنی قەرەبووەکان بەسەر زیانلێکەوتووانی لافاوەکەدا دەکرێت.

قەرەبووکردنەوەکە بە دوو قۆناغ دەبێت

دادوەر ئەحمەد ئەنوەر گوتیشی، "کۆمیتەی چاودێریی جێبەجێکردنی هاوکارییەکان یەکەم کۆبوونەوەی خۆی ئەنجام داوە و بڕیاری داوە قەرەبووەکان لەسەر دوو قۆناغ دابەش بکرێن."

قۆناغی یەکەم ڕۆژانی دووشەممە و سێشەممەی داهاتوو دەست پێدەکات، ئەم قۆناغە تایبەت دەبێت بە قەرەبووکردنەوەی 1302 ماڵی زیانلێکەوتوو. سەرۆکی لیژنەکە ڕوونی کردەوە: "لیژنە مەیدانییەکان بە وردی زیانی ماڵەکانیان تۆمار کردووە و لەسەر زاری خاوەن ماڵەکان ڕادەی زیانەکان دیاری کراوە. لەو دوو ڕۆژەدا چەکی پارەیان پێ دەدرێت."

قۆناغی دووەمی دابەشکردنی قەرەبووەکان، پێش کۆتایی ئەمساڵ ئەنجام دەدرێت. ئەو قۆناغە تایبەت دەبێت بە قەرەبووکردنەوەی خاوەن دوکان و شوێنە بازرگانییەکان و ئەو هاووڵاتییانەی ئۆتۆمبێل و موڵک و ماڵاتی تریان زیانیان بەرکەوتووە.

دادوەر ئەحمەد ئەنوەر جەختیشی کردەوە، "ئەگەر 100%ی زیانەکانیش قەرەبوو نەکرێنەوە، بەڵام ئەمە هاوکارییەکی ئێجگار گەورە دەبێت."