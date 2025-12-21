نێچيرڤان بارزانى: زوهێر عهبدولمهسيح خزمهتێكى زۆرى هونهرى دراما و سينهما و دهرهێنانى کرد
نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان پەیامێکی هاوخەمی بۆ خانەوادەی هونەرمەندی دیاری کوردستان، خوالێخۆشبوو زوهێر عهبدولمهسيح نارد و تێیدا ئاماژەی بەوە کردووە، هونەرمەند زوهێر عهبدولمهسيح خزمهتێكى زۆرى به هونهرى دراما و سينهما و دهرهێنانى هونهرى و کاری ئهكتهرى كردووە.
ئەمە دەقی پەیامەکەیە:
بۆ كۆچى دواييى خوالێخۆشبوو زوهێر عهبدولمهسيح، ئهكتهر و هونهرمهندى ديارى كوردستان، پرسه و سهرهخۆشى له خانهواده و كهسوكارى بهڕێزيان و هونهرمهندان و هونهردۆستانى كوردستان دهكهم، هاوسۆز و هاوخهميانم.
خوالێخۆشبوو خزمهتێكى زۆرى به هونهرى دراما و سينهما و دهرهێنانى هونهرى و کاری ئهكتهرى كرد كه مايهى ڕێز و پێزانينه. له خواى مهزن داواكارم گيانى به بهزهيى و ميهرهبانيى خۆى شاد بكات و ئارامى و دڵنهوايى به ههمووان ببهخشێت.
نێچيرڤان بارزانى
سهرۆكى ههرێمى كوردستان
2025/12/21