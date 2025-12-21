بەڕێوەبەرایەتیی کشتوکاڵی هەولێر جووتیاران ئاگادار دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر، ئاماژە بەوە دەکات، لە ساڵی نوێوە دەست بە تۆمارکردنی ناوی جووتیاران دەکەین لە پۆستەی بە بازاڕکردن لە سایلۆ.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی کانوونی یەکەمی 2025، هێمن سەید موراد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر، ڕایگەیاند: ئاگاداری سەرجەم جووتیارانی سنووری پارێزگای هەولێر دەکەینەوە لە سەرەتای ساڵی نوێوە، 4ـی کانوونی دووەمی 2026تاوەکوو 15ـی شوباتی 2026، سەردانی بەش و بەڕێوبەرایەتییە کشتوکاڵیەکانی سنووری خۆیان بکەن لە پارێزگای هەولێر بۆ تۆمارکردنی ناوەکانیان لە پۆستەی بەبازار کردنی گەنم لە سایلۆ.

بەڕێوەبەری کشتوکاڵی هەولێر، هەموو ئەوانەی زەویەکانییان داچاندووە بە دانەوێڵە ئاگادار دەکاتەوە پێویستە ئاگادار بن تا بێبەش نەبن لەم پرۆسەیە.