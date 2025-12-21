ڕێکخراوی ڕزگارکردنی منداڵان: 80%ـی منداڵانی غەززە بە برسێتییەوە دەچنە ساڵی 2026

پێش 35 خولەک

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی ڕزگارکردنی منداڵان هۆشدارییەکی توندی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند کە لە هەر پێنج منداڵێکی کەرتی غەززە چواریان، کە دەکاتە نزیکەی 80%ـی منداڵانی ناوچەکە، بەدەست ئاستی "کارەساتبار"ی برسێتییەوە دەچنە ناو ساڵی 2026وە. ئەم هۆشدارییەی ڕێکخراوەکە لە کاتێکدایە، تەنانەت دوای ڕێگەدان بە زیادکردنی هاوکارییە مرۆییەکان و گەیاندنی بڕێکی زیاتری خۆراک بۆ ناو کەرتی غەززە، هێشتا مەترسییەکان لەسەر ژیانی دانیشتووان و منداڵان وەک خۆیان ماونەتەوە.

ڕاپۆرتەکە پشت بە دوایین شیکارییەکانی پۆلێنکردنی قۆناغی یەکگرتووی ئاسایشی خۆراک (IPC) دەبەستێت و ئاشکرای دەکات، تا ساڵی 2026، نزیکەی 1.6ملیۆن کەس کە دەکاتە 77%ـی دانیشتووانی کەرتی غەززە لە نائاسایشی خۆراکدا دەمێننەوە و لەو ژمارەیەش نزیکەی 800 هەزاریان منداڵن.

ڕێکخراوەکە جەختی کردووەتەوە؛ نەبوونی خۆراکی ڕێکوپێک و تەندروست زیانی هەمیشەیی بە گەشەی جەستەیی و دەروونی منداڵان دەگەیەنێت، چونکە ئەو خۆراکانەی لە ئێستادا بەردەستن تەنیا لە نان و هەندێک خۆراکی پرۆسێسکراوی پڕ لە شەکر و خوێ پێکهاتوون، ناتوانن پێداویستییە خۆراکییە سەرەتاییەکان بۆ گەشەی منداڵ دابین بکەن.