گەشتیارێک بە گریانەوە ماڵئاوایی لە کوردستان دەکات؛ "هەموو شتێک لێرە جوانە"

کوردستان

گەشتیارێکی سوری ستایشی کوردستان دەکات و بە خەمبارییەوە ماڵئاوایی لێدەکات.

لە گرتەیەکی ڤیدیۆییدا کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوبووەتەوە، دوو گەشتیاری سووری دەردەکەون؛ یەکێکیان ئافرەتە، بە گریانەوە و بە خەمبارییەوە ماڵئاوایی لە کوردستان دەکات. هاوسەرەکەی، لە هەوڵێکدا بۆ ئارامکردنەوەی، بەڵێنی پێدەدات، جارێکیتر بیهێنێتەوە.

ڤیدیۆکە کە بە شەو لە نزیک پڕۆژەی "ئیمپایەر"ـی شاری هەولێر تۆمارکراوە، ئافرەتەکە بە گریانەوە دەڵێت: "دوا ڕۆژمانە لە کوردستان، نامەوێت بڕۆم، دەمەوێت لێرە بژیم."

هاوسەرەکەی لێی دەپرسێت: "بۆ دەگریت؟" و بەڵێنی پێدەدات: "بەڵێن بێت جارێکیتر دەتھێنمەوە، بەڵێن بێت دێینەوە."

ئافرەتە گەشتیارەکە بەردەوام دەبێت لە گوزارشتکردن لە هەستەکانی و دەڵێت: "هەموو شتێک لێرە جوانە. هەر شەقامێک دەچیت، جا میللی بێت یان گەڕەکێکی مۆدێرن، هەمووی جوانە. هەمووی باس لە گەلێکی ماندوو دەکات."

ئەم گرتە ڤیدیۆیە کاردانەوەی زۆری لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان لێکەوتۆتەوە و زۆرێک لە هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان خۆشحاڵی خۆیان بەم هەستەی گەشتیارە سووریەکە دەربڕیوە.

هەرێمی کوردستان ساڵانە پێشوازی لە ژمارەیەکی زۆر گەشتیار دەکات لە ناوچە جیاجیاکانی عێراق و وڵاتانی دراوسێوە. بەپێی ئامارەکان، ژمارەی گەشتیاران ساڵ لە دوای ساڵ لە بەرزبوونەوەدایە و ئەمەش کاریگەری ئەرێنی لەسەر بووژانەوەی کەرتی گەشتوگوزار و ئابووری هەرێم هەبووە.

