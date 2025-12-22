گەشتیارێک بە گریانەوە ماڵئاوایی لە کوردستان دەکات؛ "هەموو شتێک لێرە جوانە"
گەشتیارێکی سوری ستایشی کوردستان دەکات و بە خەمبارییەوە ماڵئاوایی لێدەکات.
لە گرتەیەکی ڤیدیۆییدا کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوبووەتەوە، دوو گەشتیاری سووری دەردەکەون؛ یەکێکیان ئافرەتە، بە گریانەوە و بە خەمبارییەوە ماڵئاوایی لە کوردستان دەکات. هاوسەرەکەی، لە هەوڵێکدا بۆ ئارامکردنەوەی، بەڵێنی پێدەدات، جارێکیتر بیهێنێتەوە.
ڤیدیۆکە کە بە شەو لە نزیک پڕۆژەی "ئیمپایەر"ـی شاری هەولێر تۆمارکراوە، ئافرەتەکە بە گریانەوە دەڵێت: "دوا ڕۆژمانە لە کوردستان، نامەوێت بڕۆم، دەمەوێت لێرە بژیم."
هاوسەرەکەی لێی دەپرسێت: "بۆ دەگریت؟" و بەڵێنی پێدەدات: "بەڵێن بێت جارێکیتر دەتھێنمەوە، بەڵێن بێت دێینەوە."
ئافرەتە گەشتیارەکە بەردەوام دەبێت لە گوزارشتکردن لە هەستەکانی و دەڵێت: "هەموو شتێک لێرە جوانە. هەر شەقامێک دەچیت، جا میللی بێت یان گەڕەکێکی مۆدێرن، هەمووی جوانە. هەمووی باس لە گەلێکی ماندوو دەکات."
ئەم گرتە ڤیدیۆیە کاردانەوەی زۆری لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان لێکەوتۆتەوە و زۆرێک لە هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان خۆشحاڵی خۆیان بەم هەستەی گەشتیارە سووریەکە دەربڕیوە.
هەرێمی کوردستان ساڵانە پێشوازی لە ژمارەیەکی زۆر گەشتیار دەکات لە ناوچە جیاجیاکانی عێراق و وڵاتانی دراوسێوە. بەپێی ئامارەکان، ژمارەی گەشتیاران ساڵ لە دوای ساڵ لە بەرزبوونەوەدایە و ئەمەش کاریگەری ئەرێنی لەسەر بووژانەوەی کەرتی گەشتوگوزار و ئابووری هەرێم هەبووە.
بۆ بینینی ڤیدیۆکە کلیک لەسەر لینکی خوارەوە بکە: