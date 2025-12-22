لەهەولێر، یەکەمین دیداری ئەدەبی و ڕۆشنبیری ئافرەتانی تورکمان بەڕێوەچوو

پێش دوو کاتژمێر

لەهەولێر، بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری تورکمان، یەکەمین دیداری ئەدەبی و ڕۆشنبیری ئافرەتانی تورکمان کە پێکهاتبوو لە پانێڵ و شیعر و دیۆکۆمێنتاری و دابەشکردنی خەڵات، سازکرد.

ئەمڕۆ دووشەممە، 22ـی کانوونی یەکەمی 2025، محەممەد دڵشاد بەڕێوەەری گشتی ڕۆشنبیری وهونەری تورکمان، دەربارەی سازکردنی یەکەمین دیداری ئەدەبی و ڕۆشنبیری ئافرەتانی تورکمان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەو دیدارە پێکهاتبوو لە سێ پانێڵ بۆ سێ مامۆستای زانکۆ لە پێکهاتەی تورکمان لەسەر بابەتی جیاواز، هەروەها پێشکەشکردنی شیعر لەلایەن چەند شاعیرێک لە پێکهاتەی تورکمان لەشاری هەولێر و کەرکووک کە مێوانی ئەو دیدارە بوون، وە هەروەها ئاڵوگۆڕکردنی گفتووگۆی ئافرەتانی تورکمان لەبوارە جیاجیاکانی وەکو پەروەردەیی و پیشەیی و بازرگانی بەڕێوەچوو.

گوتیشی، ناوەڕۆکی دیدارەکەمان ئەوەبوو کە سەرەتا، کە پانێڵێک پێشکەشکرا لەلایەن مامۆستای زانکۆ د. سومبول بەزاز سەبارەت بە ڕۆڵی ئافرەتی تورکمان لە کاری بازرگانی، دواتر ئەنجامدانی کۆڕی شیعری چەند شاعیرێکی گەنجی پێکهاتەی تورکمان کە خەڵکی شاری هەولێرن.

ئاماژەی بەوەشدا، پانێڵی دووەممان باسکردنی پیشەی ئافرەتە لە پێکهاتەی تورکمان لەساڵانی ڕابردوودا لەلایەن د. شەهلا بوڕهان پێشکەشکرا، پانێڵێکی دیکەمان هەبوو دەربارەی ڕۆڵی مامۆستایانی تورکمان لەکەرتی پەروەردەدا، لەلایەن مامۆستا ئیلاف بەزاز پێشکەشکرا.

محەممەد دڵشاد، باس لە ڕۆڵی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەربارەی پێکهاتەکان لەهەرێمی کوردستان دەکات و دەڵێت: بەگرنگمان زانی ئەو بابەتانە باس بکەین، ئەویش لەسەر ڕاسپاردەی ڕێزدار مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە پێکهاتەی تورکمان خزمەت بکرێت بە گشت لایەنەکانییەوە، هەروەها گرنگی بە ڕۆڵی پێکهاتەکان بدرێت لە هەرێمی کوردستان، لەگەڵ ئەوەشدا حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەمیشە پاڵپشتی لە ڕۆڵی ئافرەتی لە پێکهاتەکان کردووە لەبواری سیاسی و هونەری و ڕۆشنبیری و پەروەردەییدا، بۆیە ئێمە ئەو دیدارەمان سازکرد بۆ ناساندنی ئافرەتانی پێکهاتەی تورکمان، ئەوانەی کە ڕۆڵێکی بەرچاویان هەیە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەشەکانی دیکەی کۆمەڵگە لەهەرێمی کوردستان.