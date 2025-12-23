دامەزراندنی بانکی نیشتمانی لە قۆناغی کۆتاییدایە و بانکە پسپۆڕییەکانیش یەکدەخرێن

پێش دوو کاتژمێر

دامەزراندنی بانکی نیشتمانی لە قۆناغی کۆتاییدایە؛ هاوکات بانکە پسپۆڕییەکان لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆوەکانی هەرێمی کوردستان یەکدەخرێن.

ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە ئازەر فارووق، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، هەنگاوەکانی دامەزراندنی "بانکی نیشتمانی" وەک لقێکی بانکی ناوەندی لە هەرێمی کوردستان لە قۆناغی کۆتاییدایە و تەنیا هەندێک ڕێکاری ڕۆتینی لەگەڵ بانکی ناوەندیی عێراق ماوە.

هەمان سەرچاوەی کوردستان24 باسی لەوەش کرد، ئێستا کار لەسەر دامەزراندنی دەستەی کارگێڕی و وەرگرتنی "سی ڤی"ـی کارمەندان دەکرێت. ئەوەشی خستە ڕوو، لە هەر بەڕێوەبەرایەتی و پارێزگایەک کەسێک و لە هەولێر دوو کەس دادەمەزرێن.

لەبارەی بانکە پسپۆڕییەکانەوە (کشتوکاڵ و خانوبەرە و...)، سەرچاوەکە گوتی، لە کۆی 28 بانک گۆڕانکاری ئەنجام دەدرێت: لە هەولێر تەنیا یەک بانک دەمێنێتەوە، لە ناوچەکانی وەک کۆیە و شەقڵاوە بانکەکانی خانوبەرە و کشتوکاڵ دەبن بە نووسینگە، لە سۆران بانکەکە دەمێنێتەوە، لە سلێمانی هەموو بانکەکان دەبن بە یەک بانک. لە دهۆکیش بانکەکانی (شێخان، بەردەڕەش و ئاکرێ) دەبنە یەک بانک و سەنتەری دهۆکیش وەک خۆی دەمێنێتەوە.

دامەزراندنی بانکی نیشتمانی بەشێکە لە هەوڵەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چاکسازی لە کەرتی بانکی و پەرەپێدانی سیستەمێکی بانکیی پێشکەوتوو. ئەم بانکە وەک بانکێکی حکوومی کاردەکات و ڕاستەوخۆ بە بانکی ناوەندیی عێراقەوە دەبەسترێتەوە.

بانکی نیشتمانی بە سەرمایەی 250 ملیار دینار دادەمەزرێت. کردنەوەی ئەم بانکە چەندین سوودی ئابووری بۆ هەرێمی کوردستان دەبێت، لەوانە پێدانی پێشینەکان بە هاووڵاتییان هاوشێوەی بانکەکانی تری عێراق، بەهێزکردنی متمانەی وەبەرهێنەرانی بیانی و ئاسانکاری بۆ مامەڵە بانکییە نێودەوڵەتییەکان.