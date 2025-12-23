پەروین بوڵدان:ناوەڕاستی مانگی داهاتوو کارەکانی کۆمیسیۆنی ئاشتی کۆتایی دێت

پێش دوو کاتژمێر

شاندی ئیمراڵی پێکهاتبوون لە پەروین بوڵدان، میدحەت سانجار و فایک ئۆزگور ئەرۆڵ، لەگەڵ نوعمان کورتولموش سەرۆکی پەرلەمان کۆبوونەوەیەکیان ئەنجامدا.

ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی کانوونی یەکەمی 2025، دوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمان، میدحەت سانجار، پەرلەمانتاری دەم پارتی و ئەندامی شاندی ئیمراڵی ڕایگەیاند: ڕۆڵی پەرلەمان زۆر گرنگە لەڕووی شەرعیەتی دیموکراسی و بەشداریی هەموو لایەنەکان و شەفافیەت و گەرەنتینەکردن، قۆناغی ئێستا نووسینەوەی ڕاپۆرتی هاوبەشە، بڕیارە لە مانگی داهاتوو ڕاپۆرتەکە تەواو بکرێت.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، لە ئەنجامی هەردوو کۆبوونەوەکەدا، پرۆسەکە پێویستی بە گەرەنتی یاسایی هەیە و پاڵپشتی کۆمەڵایەتی گرنگە، سیستەمێکی یاسایی دادپەروەر و یەکسان زۆر گرنگە بۆ ئاشتی کۆمەڵایەتی و دیموکراسی بۆ هەموو وڵات و ئاشتی بۆ پرسی کورد و هەموو ناوچەکە مانادارە.

پەروین بوڵدان ئەندامی شاندی ئیـمڕاڵی ڕایگەیاند: کارەکانی کۆمیسیۆنی ئاشتی ناوەڕاستی مانگی داهاتوو کۆتایی دێت و جەختیشی کردەوە ئیرادەیەکی سیاسی لە پشتی پرۆسەکە هەیە و هەموو لایەنەکانیش بەشدارن لە سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا.

هەروەها دوێنێ دووشەممە، شاندی دەم پارتی بۆ ئیمراڵی لەگەڵ سەرۆکی گشتیی جەهەپە کۆبوونەوە و جەختیان لە پەرەپێدانی پرۆسەی ئاشتی و کۆتاییهێنان بە شەڕ کردەوە.