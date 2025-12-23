عەبدولغەنی شەهد هۆشدارییەكی توند دەداتە یەكێتی تۆپی پێی عێراق

عەبدولغەنی شەهد: ئەوەی من دەیبینم فـەوزایـە

پێش کاتژمێرێک

عەبدولغەنی شەهد راهێنەری دهۆک داوا لە یەکێتی تۆپی پێی عێراق دەکات بڕیارێکی یەکلاکەرەوە بدەن و چارەنووسی ئەم وەرزەی خولی ئەستێرەکانی عێراق روون بکەنەوە، دەڵێت پێویستە یانەکان هەڵوێستیان هەبێت و ناکرێت سێ رۆژ جارێک گەڕێ بەڕێوە بچێت.

بەگوێرەی پێشبینییەكان مەحاڵە خولی ئەستێرەكانی عێراق تەواو بكرێت، بەهۆی ئەوەی خولی ئەمساڵ زۆرترینجار بەهۆی یارییەكانی هەڵبژاردەی عێراق لە پاڵاوتنەكانی مۆندیال وەستاوە.

یەكێتی تۆپی عێراق چەندان بژاردەی خراوەتە بەردەم بۆ تەواو كردنی خولەكە، دەنگۆی ئەوە هەبوو خولەكە بكرێتە دوو كۆمەڵە، لە لایەكی دیكەیشەوە باس لەوە دەكرا 10 یانەكەی سەرووی ریزبەندی ركابەری لەسەر بردنەوەی نازناوەكە بكەن، 10 یانەكەی خوارەوەش ركابەری بۆ مانەوەیان لە خولەكە بكەن، بەڵام هێشتا ئەو بابەتە یەكلایی نەكراوەتەوە.

لەمبارەیەوە عەبدولغەنی شەهد، راهێنەری یانەی دهۆك لە لێدوانێكی تایبەت بۆ كوردستان24 رایگەیاند هیوادارە یەکێتی تۆپی پێی عێراق بڕیارێکی روون و ئاشکرا بدات لەبارەی شێوازی تەواوكردنی خولەكە، دەشڵێت: پێویستیمان بەوەیە داهاتوومان بۆ روون بکەنەوە، ئایا چۆن دەبێت، ئێستا بە هەڕەمەکی کار دەکرێت، ئێمە وەکو راهێنەران نازانین چی روودەدات، گوێمان لێ دەبێت دەڵێن لەوانەیە خولەکە وا و وابێت، ئەوەی پێویستمانە تەنیا ئەوەیە بڕیارێکی روون بدرێت و کاتی یارییەکان جێگیر بکرێت بۆ ئەوەی کارێکی زانستیانە بکەین، چونکە ئەوەی ئێستا روودەدات فەوزایە.

عەبدولغەنی شەهد، یەكێكە لە دیارترین راهێنەرە دێرینەكانی عێراق، هێما بۆ ئەوەش دەكات پێویستە خولەکە بەردەوام بێت بەڵام بەمشیوەیە نا، چونکە بەردەوام بوونی خولەکە لە بەرژەوەندی یانەکان و هەڵبژاردەکانە، چونکە زۆربەی یاریزانەکانی هەڵبژاردەکان لە یانەکانن، بۆ نموونە ئێستا زۆربەی یاریزانانی هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی هی یانەکانن بۆیە پێویستە کێبڕکییەکە بەردەوام بێت.

عەبدولغەنی شەهد گوتیشی: مەعقوڵ نییە 70 بۆ 75 رۆژە تەنیا سێ یارییمان کردووە، ئەمە لە هیچ شوێنێکی جیهاندا نییە، هیوادارین پێشنیازێکی بابەتیانە و زانستیانە بکرێت بۆ ئەوەی ئێمە وەکو یانەکان و راهێنەران و میدیاکان و ناوبژیوانان بزانین چی دەکەین، چونکە ئێستا هەموو شتێک نەزانراوە کەس نازانێت چی روودەدات، هەموو جیهان دەزانێت ئەم وەرزە جامی جیهانیمان هەیە، رۆژی 21ـی پێنج فیفا دەی هەیە و دواتریش مانگی شەش مۆندیالمان هەیە، پێویستە پێش رۆژی 21ـی پێنج خولەکە تەواو بێت، ئایا دەتوانین پێش ئەوکاتە خول تەواو بێت؟ ئەستەمە بەهیچ شیوەیەک شتی واناکرێت.

لە كۆتایی دا شەهد دەڵێت: پێویستە یەکێتی تۆپی پێی عێراق بڕیارێک بدات، پیویستە یانەکانیش هەڵوێستیان هەبێت و سنوورێک بۆ ئەم دۆخە دابنێن و شتەکان یەکلایی بکەنەوە، بێگومان بە هەر رێگایەک خولەکە تەواو بکرێت لێکەوتەی خراپی دەبێت، ناکرێت سێ رۆژ جارێک گەڕێک بکرێت، چونکە دەکرا شەش بۆ حەفت گەڕ بەمشێوەیە بەڕێوە بچێت، بەڵام ناکرێت 31 گەڕ بە سێ رۆژ جارێک تەواو بکرێت.