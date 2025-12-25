پشتیوان سادق: هەرێمی کوردستان نموونەی باڵای پێکەوە ژیانە

پێش کاتژمێرێک

ئێوارەی ئەمڕۆ بەمەبەستی پیرۆزبایی جەژنی لەدایکبوونی "حەزرەتی مەسیح" سەلامی خوای لەسەربێت، پشتیوان سادق، بە نوێنەرایەتی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، سەردانی کەنیسەی مارت شەمونیمان کرد.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 25ـی کانوونی یەکەمی 2025، پشتیوان سادق، نوێنەری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: ئەو پێکەوە ژیانەی لە هەرێمی کوردستان هەیە نموونەیەکی باڵایە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، هەروەها عەنکاوە گەورەترین شارۆچکەی کریستیان نشینە لە ناوچەکە دا.

پشتیوان سادق بە نوێنەرایەتی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پیرۆزبای لە پاتریارک مارئاواو پەتریارک و ئامادەبووان کرد، ھیوای جەژنێکی پڕلە خۆشی وکامەرانیان بۆخواستن .

بەمەبەستی پیرۆزبایی جەژنی لەدایکبوونی "حەزرەتی مەسیح" سەلامی خوای لەسەربێت، د. پشتیوان سادق وەزیری ئەوقاف وکاروباری ئاینی و ئومێد خۆشناو پارێزگاری ھەولێر، سەردانی کەنیسەی مارت شەمونیمان کردو سڵاو ڕێز و پیرۆزبایی بەرێز "مەسرور بارزانی" سەرۆک وەزیرانی کوردستانیان لە بەڕێز پاتریارک مارئاواو پەتریارک و ئامادەبووان کرد، ھیوای جەژنێکی پڕلە خۆشی وکامەرانیان بۆخواستن.