کونسوڵی گشتیی ئێران لە هەولێر جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی عیسای مەسیح پیرۆز دەکات

پێش 7 خولەک

کونسوڵی گشتیی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەولێر بە بۆنەی جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی عیسای مەسیح پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی موسڵمانان بە گشتی و مەسیحییەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەت دەکات.

فەرامەرز ئەسەدی، کونسوڵی گشتیی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەولێر ئەمڕۆ پێنجشەممە 25ـی کانوونی یەکەمی 2025، پەیامەکەی بڵاوکردەوە و دەڵێت" خەڵکی ئازیزی هەرێمی کوردستان، جێگەی شانازییە پیرۆزبایی جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی عیسای مەسیح، پێغەمبەری هەڵبژێردراوی پەروەردگار لە مسوڵمانان بە گشتی و مەسیحییەکان بە تایبەتی بکەم".

کونسوڵی گشتیی ئێران لە هەولێر ئاماژەیداوە بەوەی، ڕێبازی ڕووناکی پێغەمبەرانی پەروەردگار، ڕێبازی یەکتاپەرستی، بەها ئەخلاقییەکان، دادپەروەری و بەها مرۆییەکانە.

هەر لە پەیامەکەیدا فەرامەرز ئەسەدی دەڵێت "هیوادارین بە زیندووکردنەوەی وانە زێڕینەکانی حەزرەتی مەسیح، مرۆڤایەتی زیاتر لە ڕابردوو لە ئازاری هاوبەشی یەکتر تێ بگەن و ساڵی 2026، بکەنە ساڵی بەها پڕ بایەخە ئاینییەکان و ئازادی نەتەوە ئازار چەشتووەکانی جیهان لە ژێر دەستەیی ستەمکار و گەندەڵ و داگیرکار و تاریکپەرستان".