شیعە وادەی کۆبوونەوەکەی پێشخست؛ کاندیدی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمان یەکلایی دەکرێتەوە
سەرچاوەیەک بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: کۆبوونەوەی سبەینێ چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ یەکلاکردنەوەی کاندیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق نییە، بەڵکو بۆ یەکلاییکردنەوەی کاندیدی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمانە کە لە پشکی شیعەیە.
هەینی، 26ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەرچاوەیەک لە چوارچێوەی هەماهەنگی، بە دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24ـی گوت: هەرچەندە بڕیار بوو کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی ڕۆژی دووشەممەی داهاتوو ئەنجام دەدرێت بەڵام، بەهۆی وادەی یەکەم کۆبوونەوەی خولی شەشەمی پەرلەمان کە بریارە لەو ڕۆژەدا بکرێت، کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی پێشخراوە بۆ سبەینێ.
ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوە کرد، کۆبوونەوەی سبەینێ بۆ یەکلایکردنەوەی کاندیدی سەرۆک وەزیران نییە، بەڵکو بۆ یەکلاییکردنەوەی کاندیدی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمانە کە لە پشکی شیعەکانە، لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی دەیانەوێت پێش وادەی کۆبوونەوەی پەرلەمان کاندید بۆ ئەو پۆستە دیاریی بکەن.
جەختی لەوەش کردەوە، تا ئێستا لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعەکان لەسەر دیاریکردنی کاندیدێک بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق نەگەیشتوون بە ڕێککەوتن.
سەرۆک کۆماری عێراق لە مەرسومێکی کۆماریدا ڕۆژی 29ـی ئەم مانگەی وەک یەکەم کۆبوونەوەی خولی نوێی پەرلەمانی عێراق دیاریی کردووە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان و دوو جێگرەکەی، بەڵام تاوەکو ئێستا شیعە، سوننە و کورد نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن لەسەر دیاریکردنی کاندیدی پۆستەکانی سەرۆک وەزیران، سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆک کۆمار.