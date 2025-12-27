مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە شوان زراری دەکات
ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەبۆنەی کۆچی دوایی حاجی عەیشێ ئەسعەد ئاغا زراری، دایکی شوان زراری، پرسە و سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی ناوبراو کرد.
دەقی پرسەنامەکەی سەرۆک وەزیران:
بەڕێز شوان زراری؛
بۆ کۆچی دوایی دایکی بەڕێزتان (حاجی عەیشێ ئەسعەد ئاغا زراری)، پرسە و سەرەخۆشیتان لێ دەکەم و هاوبەشی خەمتانم. خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە ئێوە ببەخشێت".
مەسرور بارزانی
سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان
2025/12/28