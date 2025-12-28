بڕیاری لەسێدارەدان بۆ یەکێک لە تاوانبارانی ئەنفالی بارزانییەکان دەرچوو

پێش 48 خولەک

دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق بڕیاری لەسێدارەدانی بۆ یەکێک لە تاوانبارانی ئەنفالی بارزانییەکان دەرکرد. هاوکات بڕیاری ئازادکردنی تۆمەتبارێکی دیکەی دا.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئەیاد کاکەیی، پارێزەری دۆسیەی جینۆسایدی بارزانییەکان لە دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، بڕیارەکانی دادگای باڵای تاوانەکانی عێراقی سەبارەت بە دوو بەرپرسی پێشووی ڕژێمی بەعس ئاشکرا کرد کە تۆمەتبار بوون لە تاوانەکانی دژ بە بارزانییەکان.

بە گوتەی کاکەیی، شاکر تاهیر یەحیا غەفوور دووری سزای لەسێدارەدانی بۆ دەرچووە بەهۆی بەشداری ڕاستەوخۆی لە جینۆسایدەکەدا.

پارێزەرەکە ڕاشیگەیاند، دادگا سەعدون شاکری، کە پێشتر بەرپرسی لقی پێنجی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گشتی بووە لە بەغدا، بەهۆی کەمی بەڵگە، لەو دۆسیەدا ئازاد کردووە؛ بەڵام هەندێ دۆسیەی دیکەی لەسەرە و هەر لە زینداندا دەمێنێتەوە. پارێزەرەکە ڕوونیشکردەوە، ئەم لقەی دەزگا ئەمنییەکە تایبەت بووە بە پارتە ئایینییەکان نەک گرووپە کوردییەکان.

جینۆسایدی بارزانییەکان، کە لە ساڵی 1983 ڕوویدا، بریتی بوو لە کوشتنی سیستماتیکی نزیکەی 8000 پیاو و کوڕی بارزانییەکان لەلایەن ڕژێمی پێشووی عێراقەوە. دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق پێشتر ئەم کردەوانەی وەک جینۆساید و تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی ناساندووە.