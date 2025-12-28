سبەی یەکەم دانیشتنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت

پێش 11 خولەک

پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا، ڕایگەیاند، سبەی دووشەممە یەکەم دانیشتنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت، دانیشتنەکە کاتژمێر 12ـی نیوەڕۆ ئەنجام دەدرێت و لە یەکەمین کۆبوونەوەدا پەرلەمانتاران سوێندی یاسایی دەخۆن و دواتر سەرۆک و دوو جێگرەکەی هەڵدەبژێردرێن .

یەکشەممە 28ـی کانوونی یەکەمی 2025، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا، ڕایگەیاند، ئامادەکارییەکان بۆ بەڕێوەچوونی یەکەم دانیشتنی خوولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق تەواوکراوە، وابڕیارە سبەی دووشەمە 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، یەکەم دانیشتنی پەرلەمان لە کاتژمێر 12ـی نیوەڕۆ بەڕێوەبچێت.

ئاماژەی بەوەشکرد، دوای تەواو بوونی پرۆسەی سوێند خواردنی ئەندامانی پەرلەمان، دواتر بە شێوەیەکی نهێنی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان دەکرێت، کە پێک دێت لە سەرۆک و هەردوو جێگرەکەی.

پەیامنێری کوردستان24، گوتیشی، بۆ ئامادەبوون لە یەکەم دانیشتنی پەرلەمان، فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان گەیشتوونەتە شاری بەغدا، ئاماژەی بەوەشکرد، ئەمڕۆ ئێوارە شاندێکی دیکەی پارتی بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ فراکسیۆنەکە دەگاتە بەغدا و لە بارەی بەشداریکردن و دیاریکردنی کاندیدی پارتی بۆ پۆستی جێگری سەرۆکی پەرلەمان کۆدەبنەوە، هاوکات وابڕیارە لەگەڵ لایەنە شیعە و سوننەکانی عێراق کۆببنەوە لە بارەی یەکلایی کردنەوەی پۆستی سەرۆکی پەرلەمان.

لە بارەی کۆبونەوەی شاندی پارتی لەگەڵ لایەنەکان و یەکەم دانیشتنی پەرلەمانی عێراق، دکتۆر زیرەک زێباری تایبەت بۆ کوردستان24، گوتی:"ئێمە وەکو فراکسیۆنی پارتی سبەی کاتژمێر 11ـی پێش نیوەڕۆ کاتژمێرێک پێش دەسپێکردنی یەکەم دانیشتنی پەرلەمان بڕیاری ئەوە دەدەین کێ کاندیدی پارتی دەبێت بۆ پۆستی جێگری سەرۆکی پەرلەمان".

ئاماژەی بەوەشکرد:"بۆ دیاریکردنی سەرۆکی فراکسیۆن و جێگری سەرۆکی پەرلەمان پارتی دوو بۆ سێ کاندیدی دەبێت، ئەمەش سبەی لە کۆبونەوەی شاند و فراکسیۆنی پارتی بە گوێرەی بڕیاری سەرکردایەتی حزب یەکلایی دەبێتەوە".

بە گوێرەی زانیارییەکان، تاوەکو ئێستا لایەنە سوننەکان نەیانتوانیوە کاندیدێک بۆ سەرۆکی پەرلەمان یەکلایی بکەنەوە، بۆ ئەم مەبەستەش هەریەکە لە محەممەد حەلبوسی و موسەننا سامەڕایی ڕکابەرایەتی یەکتر دەکەن و تاوەکو ئێستاش لەسەر کاندیدێکی دیاری کراو ڕێکنەوکەوتوون.