وردەکاریی دابەشکردنی مووچە بۆ بەشداربووانی 'هەژماری من'

پێش کاتژمێرێک

پرۆژەی هەژماری من، مووچەخۆرانی تۆمارکراو لە پرۆژەکە ئاگادار دەکاتەوە، کە سبەی دەتوانن لە ڕێگەی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە مووچەکانیان وەربگرن.

سبەی دووشەممە 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، پرۆژەی هەژماری من لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، مووچەخۆرانی تۆمارکراو لە پرۆژەکە سەر بەم فەرمانگە و یەکە ژمێریاریانەی سەر بەم وەزارەت و فەرمانگانەی خوارەوە دەتوانن مووچەکانیان لە ڕێی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە (ATM) وەربگرن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی کانوونی یەکەمی 2025، بڕی 942 ملیار و 845 ملیۆن دینار وەک تەمویلی مووچەی مانگی تشرینی یەکەمی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

هەروەها سبەی دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی تشرینی یەکەم (10)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت و چوارشەممە، 31ـی کانوونی یەکەم، کۆتایی بە دابەشکردنی مووچە دێت.

وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا دەڵێت: بەهۆی ئەوەی وەرگرتنی پارە بە شێوەی کاش لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق دەکەوێتە سبەی، لە کاتی دەوامی فەرمی و دواتر گواستنەوەی پارەکە بۆ سەرجەم بانکەکان لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان، داوا لە سەرجەم مووچەخۆران دەکەین لە دوای کاتژمێر 01:00ـی نیوەرۆ سەردانی بانکەکان بکەن بە مەبەستی وەرگرتنی مووچەکانیان بە پێی خشتەی ڕاگەیەنراو."