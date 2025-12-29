کەشناسی: بەفر لە سەنتەری شارەکان دەبارێت

پێش 36 خولەک

بەگوێرەی دوایین پێشبینییەکانی کەشناسی، لە ماوەی 48 کاتژمێری داهاتوودا شەپۆلێکی بەفر و بارانبارین ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و دەبێتە هۆی نزمبوونەوەی بەرچاوی پلەکانی گەرما.

پێشبینییەکانی کەشوهەوا بۆ ماوەی 48 کاتژمێری داهاتوو

ئەمڕۆ دووشەممە، 29-12-2025:

ئاسمان لە نێوان نیمچەهەور و هەوری تەواودا دەبێت. لە کاتەکانی بەیانیدا شەپۆڵێکی بەفربارین هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە. سەرەتا لە ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژئاوای پارێزگای دهۆک دەست پێدەکات و پاشان لە کاتەکانی دوای نیوەڕۆدا تەواوی ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە. بەفربارین زۆربەی ناوچە شاخاوییەکان و سەنتەری پارێزگاکانی (دهۆک، سلێمانی، هەڵەبجە) و دەوروبەری سەنتەری پارێزگاکانی (هەولێر و کەرکووک) دەگرێتەوە. لەگەڵیدا نمەباران لە ناوچە نزمەکانی هەرێم دەبارێت. کاریگەریی شەپۆلەکە لە کاتەکانی شەودا لاواز دەبێت، تەنیا لە ناوچە شاخاوییەکان نەبێت، دابارینی کرێوە بەردەوامی دەبێت.

بڕی بەفربارینی پێشبینیکراو:

- ناوچە شاخاوییە بەرزەکان: 15 بۆ 30 سانتیمەتر

- ناوچە نیمچە شاخاوییەکان: 5 بۆ 15 سانتیمەتر

- خێرایی با: مامناوەند دەبێت (10 – 25) کم/کاتژمێر. لە هەندێک کاتدا چالاک دەبێت و خێراییەکەی بۆ سەرووی 35 کم/کاتژمێر زیاد دەکات، بەتایبەتی لە کاتەکانی نیوەڕۆدا.

- ئاراستەی با: باشووری ڕۆژهەڵات.

- پلەکانی گەرما: بەشێوەیەکی بەرچاو بە (5-8) پلە نزم دەبنەوە. لە زۆربەی ناوچەکان لە سفری سیلیزی نزیک دەبنەوە و لە ناوچە شاخاوییەکان پلەی گەرما دەچێتە ژێر سفرەوە.

- مەودای بینین: لە نێوان (6 – 8) کیلۆمەتر دەبێت، لە کات و شوێنی دابارین بۆ (3 – 5) کیلۆمەتر کەم دەبێتەوە.

سبەی سێشەممە، 30-12-2025:

ئاسمان هەور دەبێت لەگەڵ بەفربارین لە ناوچە شاخاوییەکان، بەتایبەت لە ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژهەڵات. پاشان لە کاتەکانی نیوەڕۆدا کەشوهەوا سەقامگیر دەبێتەوە.

- خێرایی با: لەسەرخۆ بۆ مامناوەند دەبێت (10 – 20) کم/کاتژمێر.

- ئاراستەی با: لە باکووری ڕۆژئاواوە بۆ باکووری ڕۆژهەڵات دەگۆڕێت.

- پلەکانی گەرما: بەگشتی بەنزمی دەمێننەوە و نزیک دەبن لە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ. تەنیا لە ناوچە نزمەکان کەمێک بە (1-2) پلە بەرز دەبنەوە.

- مەودای بینین: لە کاتی بەیانیدا لە نێوان (5 – 6) کیلۆمەتر دەبێت و پاشان بۆ (7 – 9) کیلۆمەتر زیاد دەکات.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو (بە پلەی سیلیزی):

- هەولێر: 5

- سلێمانی: 0

- دهۆک: -1

- زاخۆ: -2

- کەرکووک: 6

- هەڵەبجە: 10

- سۆران: 2

- ئاکرێ: -1

- ئامێدی: -4

- گەرمیان: 7