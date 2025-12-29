سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان: لە گەشەپێدانی کەرتی ئابووریی کوردستان بەردەوامین

پێش دوو کاتژمێر

محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان لە حکوومەتی هەرێمی کورستان، ڕایگەیاند، کەرتی تایبەت تا ئێستا 161 هەزار دەرفەتی کاری ڕاستەوخۆی دابین کردووە.

دووشەممە، 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، د. محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا، ڕایگەیاند "حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەیەوێت کەرتی تایبەت بکاتە شەریکێکی ڕاستەقینەی حکوومەت بۆ وەبەرهێنان و گەشەپێدانی ئابووریی هەرێم؛ لەو بوارەشدا ئاسانکاریی زۆری بۆ پێدانی مۆڵەت و کارکردنی کەرتی تایبەت دابین کردووە."

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان، گوتیشی: تا ئێستا کەرتی تایبەت 161 هەزار دەرفەتی کاری بۆ خەڵکی کوردستان، بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ ڕەخساندووە و بە شێوەی ناڕاستەوخۆش هەزاران دەرفەتی دیکە ئامادەن.

محەممەد شوکری، ڕاشیگەیاند "ئەمساڵ، دەستەی وەبەرهێنان بەشدارییەکی کارا و کاریگەریی لە کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە داڤووس کرد و 'ماڵی کوردستانی' لەوێ دامەزراند. هەروا بە هاوکاریی نووسینگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی هەرێم، لەگەڵ بەرهەمهێنەرانی هۆڵەندی گرێبەستی چەندان پرۆژەی کشتوکاڵییان مۆر کردووە و لەگەڵ کۆمپانیا ئیتاڵییەکانیش گرێبەستی پرۆژەی ڕێکخستنەوە و پێشخستنی گەلی عەلی بەگ و تەلەفریکیان مۆر کردووە و ئەو پرۆژانە، ئێستا لە بواری جێبەجێ کردندان."

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان، لە درێژەی قسەکانیدا گوتی: دەستەی وەبەرهێنان، هەر ئەمساڵ بۆ یەکەمجار، بەشداریی لە گەورەترین پیشانگەی کشتوکاڵیی جیهانیی لە پاریس کرد و کۆمپانیا کشتوکاڵییەکانی کوردستان بەرهەمەکانی خۆیانیان لەوێ نمایش کرد. جگە لەوەش، بەشدارییەکی کارامان لە پێشانگەی کشتوکاڵ لە ئیستابوڵ کرد. هەروا بەشدارییەکی چالاکانە و کارامان لە کۆڕبەندی وەبەرهێنان لە ئەبو زەبی و پیشانگەی خەلیج، لە دوبەی کرد.

محەممەد شوکری، جەختی لەوەش کردەوە "ئەمساڵ هەرێمی کوردستان پێشوازیی لە سەدان شاندی بیانیی بازرگانی و ئابووریی جیهانی کردووە بۆ ئەوەی سوود لە هەلەکانی بەرهەمهێنان لە هەرێمی کوردستان ببینن.

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان، ئاماژەی بەوەش دا: لەم ساڵدا، بەردی بناغەی چەندان کارگە و پرۆژەی گەورەمان لە هەرێمی کوردستان داناوە، لەوانە: دانانی بەردی بناغەی گەورەترین کارگەی کەرپووچ لە عێراق. کارگەی دروستکردنی ڕۆڵەی ئاسن، کە بڕیارە لە ماوەیەکی کەمدا بکەوێتە کار و پێداویستی ناوخۆ دابین بکات و هەناردەی دەرەوەش بکرێت. هەروا گەورەترین کارگەی دروستکردنی مەوادی خانوو و بەرە، کە کارگەیەکی زۆر گرنگ و پێویستە.

محەممەد شوکری، لە کۆتایی قسەکانیدا گوتی: دروستکردن و دەستبەکاربوونی پرۆژەی 'مێگەل' بۆ دابینکردنی گۆشت و شیرمەنی، کە پرۆژەیەکی ستراتیجیی گرنگە و هەلی کاری بۆ 500 کەس دابین کردووە، یەکێکە لە کارە گرنگەکانی دەستەی وەبەرهێنان."