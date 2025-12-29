پەرلەمانی عێراق.. پێکهاتە، ژمارەی کورسییەکان، و مێژووی خولەکان لە 2003ـەوە
پەرلەمانی عێراق، وەک دەسەڵاتی یاسادانان لە وڵاتدا، خاوەنی پێکهاتەیەکی دیاریکراو و مێژوویەکی پڕ لە گۆڕانکارییە لەدوای ساڵی 2003ـەوە.
پێکهاتەی پەرلەمان: دەستەی سەرۆکایەتی و لیژنەکان
پەرلەمانی عێراق لە سێ بەشی سەرەکی پێکدێت: دەستەی سەرۆکایەتی، پەرلەمانتاران، و لیژنە هەمیشەییەکان.
دەستەی سەرۆکایەتی: ئەم دەستەیە لە سەرۆکێک، جێگری یەکەم، و جێگری دووەم پێکهاتووە، کە رابەرایەتی دانیشتنەکان و کاروباری پەرلەمان دەکەن.
لیژنەکانی پەرلەمان: پەرلەمان خاوەنی 25 لیژنەی هەمیشەییە، کە هەر لیژنەیەک تایبەتە بە بوارێکی دیاریکراو. هەر لیژنەیەک لە سەرۆکێک، جێگرێک، بڕیاردەرێک، و لە 7 بۆ 21 ئەندام پێکدێت. ئەم لیژنانە رۆڵێکی گرنگ دەبینن لە وردبینی و تاوتوێکردنی پڕۆژە یاساکان و چاودێریکردنی کارەکانی حکوومەت.
ژمارەی کورسییەکان و رێژەی ئافرەتان
پەرلەمانی عێراق لە ئێستادا خاوەنی 329 کورسییە، کە بەم شێوەیە دابەش بوون:
کورسیی پارێزگاکان: 320 کورسی تایبەتە بە پارێزگاکانی عێراق، کە بەپێی ژمارەی دانیشتووان دابەش دەکرێن.
کورسیی کۆتا: 9 کورسی بۆ پێکهاتە کەمینەکان تەرخانکراوە، بۆ دڵنیابوون لە نوێنەرایەتییان لە پەرلەماندا.
جێگای سەرنجە کە رێژەی یاسایی ئافرەتان لە پەرلەماندا 25%ـە، کە دەکاتە نزیکەی 83 کورسی. ئەمەش هەوڵێکە بۆ بەشداریپێکردنی زیاتری ئافرەتان لە پرۆسەی سیاسی وڵاتدا.