پارتی بە بەهێزەوە لە بەغدایە و لەسەر ئاستی عێراق زۆرترین دەنگی هێناوە

پێش 50 خولەک

پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتی سەرۆک بارزانی، لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، کە لە 11ی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوەچوو، سەرکەوتنێکی گەورەی تۆمارکرد و زیاتر لە یەک ملیۆن و 100 هەزار دەنگی بەدەست هێنا. ئەم ئەنجامە پارتی کردەوە بە گەورەترین حزبی سیاسی لەسەر ئاستی عێراق.

ئەنجامەکان لە پارێزگاکان

پارتی دیموکراتی کوردستان لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ئەنجامێکی بەرچاوی بەدەست هێنا. لە پارێزگای هەولێر 369 هەزار دەنگ، بەڕێژەی 46%ی کۆی دەنگەکانی بەدەستهێنا. لە پارێزگای دهۆک ئاستێکی ناوازەی تۆمارکرد و زیاتر لە 413 هەزار دەنگی مسۆگەر کرد، ئەمەش دەکاتە 66%ی کۆی دەنگدەرانی پارێزگاکە. شایەنی باسە، پارێزگای دهۆک زۆرترین ڕێژەی بەشداریکردنی لەسەر ئاستی عێراق تۆمارکرد، ڕێژەکە گەیشتە 77.5%.

لە پارێزگای نەینەوا، پارتی دیموکراتی کوردستان دەستکەوتێکی بەرچاوی هەبوو. بە بەدەستهێنانی 189 هەزار دەنگ، بووە پێشەنگی هەموو پارتە کوردی، عەرەبی و نیشتمانییەکانی دیکە.

سەرکەوتنێکی مێژوویی دیکەی پارتی لە پارێزگای دیالە بوو، بۆ یەکەمجار لە مێژووی خۆیدا توانی لە ڕێگەی کاندیدی براوەی، نازک ئەحمەد، کورسییەکی پەرلەمانی عێراق لەو پارێزگایە بەدەست بهێنێت.

خاڵە جیاکەرەوەکانی ئەم سەرکەوتنە

کۆی گشتیی دەنگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لەم پرۆسەیەدا گەیشتە زیاتر لە یەک ملیۆن و 100 هەزار دەنگ. لە ڕێگەی ئەم دەنگانەوە، 27 کورسی لە پەرلەمانی عێراق مسۆگەر کرد. ئەم سەرکەوتنە لە سێ تەوەرەی سەرەکیدا خۆی دەبینێتەوە:

1. تێپەڕاندنی سنووری یەک ملیۆن دەنگ: بۆ یەکەمجار لە مێژوودا، پارتی دیموکراتی کوردستان توانی سنووری یەک ملیۆن دەنگ تێپەڕێنێت، ئەمەش وەک دەستکەوتێکی مێژوویی سەیر دەکرێت.

2. فراوانبوونی بنکەی جەماوەری: بنکەی جەماوەریی پارتی لە پارێزگاکانی نەینەوا و دیالە بە شێوەیەکی هەستپێکراو فراوان بووە.

3. بەشداریی سەربەخۆ: پارتی توانی بە شێوەیەکی سەربەخۆ و بەبێ هیچ هاوپەیمانێتییەک بچێتە کێبڕکێی هەڵبژاردن