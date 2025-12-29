قەبارەی ئاوی بەنداوەکانی سنە و کرماشان بە ڕادەیەکی زۆر کەمیان کردووە

پێش 22 خولەک

بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای ئاوی سنە ڕایگەیاند: قەبارەی ئاوی بەردەست لە بەنداوەکانی پارێزگای سنە، لە سەرەتای ساڵی ئاویی ئێستاوە، واتە 23ـی ئەیلوولی 2025، تا ئێستا، 556 ملیۆن و 42 هەزار مەتر سێجایە، کە بەراورد بە هەمان ماوەی ساڵی ڕابردوو، 25.83% کەمترە.

دووشەممە، 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئارەش ئاریانەژاد، بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای ئاوی سنە، بە ئاژانسی هەواڵی 'ئیرنا'ی گوت: قەبارەی ئاوی گلدراوەی بەنداوەکانی پارێزگای سنە لە هەمان ماوەی ساڵی ڕابردوودا 641 ملیۆن و 43 هەزار مەتر سێجا بووە.

ئاریاننەژاد گوتیشی: بڕی باران لە پارێزگای سنە، لە سەرەتای ساڵی ئاویی ئێستاوە تا ئێستا 99 ملیمەتر بووە، لە کاتێکدا لە هەمان ماوەی ساڵی ڕابردوو 124 ملیمەتر بووە، واتە کەمتر لە %20 .

ئەو، هەروا ئاماژەی بەوەش کرد کە قەبارەی ئاوی هاتوو بۆ بەنداوی 'بەردە ڕەش' لە سەرەتای ساڵی ئاویی ئێستاوە و بە لەبەرچاوگرتنی شەپۆلی بارانی ئەم دواییە، بە بڕی 102 هەزار مەتر سێجا تۆمار کراوە، کە لە هەمان ماوەی ساڵی ڕابردوودا 397 هەزار مەتر سێجا بووە و ئەوەش نیشاندەری کەمبوونەوەی 0.74%

دۆخی بەنداوەکانی پارێزگای کرماشانیش لەوانەی پارێزگای سنە باشتر نین؛ بەهرام دەروێشی، بەڕیوەبەری گشتیی کۆمپانیانی ئاوی کرماشان، ڕایگەیاند، ئەمساڵ ڕێژەی باران 43% کەمتر بووە لە ساڵی ڕابردوو و قەبارەی ئاوی بەنداوەکانی پارێزگاکە بەراورد بە ساڵی ڕابردو لە هەمانکاتدا، 55% کەمترە.

دەروێشی، گوتیشی: بەشێکی بەرچاو لە ئاوی بەردەست لە بەنداوەکانی کرماشان لە ئاستی 'قەبارەی مردوو' دایە و بە کردەیی توانای سوود لێ وەرگرتنی نییە.

بەڕێوەبەری گشتیی بەنداوەکانی کرماشان، هۆشداریی لە دۆخی سەرچاوەی ئاوی ژێرزەوی پارێزگاکە دا و جەختی کردەوە لەوەی "کورتهێنانی کۆگای ئاوی ژێرزەویی کرماشان گەیشتووەتە نزیکەی یەک ملیار و 400 ملیۆن مەتر سێجا و لە هەندێک لە دەشتەکانی پارێزگادا، نیشانەکانی ڕۆچوونی زەوی دەبینرێت."