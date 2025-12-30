کەشناسی: ئەمڕۆ کاریگەریی شەپۆلی بەفر و باران نامێنێت

پێش 20 خولەک

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، بۆ ئەمڕۆ سێشەممە 30ی کانوونی یەکەمی 2025، پلەکانی گەرما هەر بە نزمی دەمێتەوە و لە زۆرینەی ناوچەکان لە ژێر پلەی سفر دەبێت.

بە گوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسی هەرێم، ئەمڕۆ سێشەممە کاریگەرییەکانی ئەو شەپۆلە باران و بەفر بارینەی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە نامێنێت، بەڵام پلەکانی گەرما هەر بە نزمی دەمێنێتەوە .

هەروەها ئاماژەیداوە، پلەکانی گەرما لە سنووری پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان بەمشێوەی دەبن: سەنتەری پارێزگای هەولێر لە سفر پلەی سیلیزی نزیک دەبێتەوە سەنتەری پارێزگای سلێمانی و دهۆک هەڵەبجە بۆ ژێر پلەی سفر دادەبەزیت ، لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران و ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەرین بۆ -3 پلە دادەبەزێت و ناوچە شاخەوییەکان بۆ ژێر -6 پلەی سیلیزی دادەبەزێت لەگەڵ دروست بوونی دیاردەی شەختە .