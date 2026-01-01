وەزارەتی بەرگریی تورکیا: مەرجی سەرکەوتنی پرۆسەی ئاشتی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی 10ـی ئادارە
وەزارەتی بەرگریی تورکیا ئاماژە بەوە دەکات، پێویستە کۆتای بە شەڕ و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە کۆتایی پێبێت.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 1ـی کانوونی دووەمی 2026، یەشار گولەر، وەزیری بەرگری تورکیا ڕایگەیاندووە، بەهۆی پەیوەندییەکانییان لەگەڵ حکوومەتی نوێی سوریا و عێراق تێگەیشتنێکی هاوبەشییان لە بواری ئاسایشی ناوچەکە دروستکردووە.
یەشار گولەر گوتی: مەرجی سەرکەوتنی پرۆسەی ئاشتی ئەوەیە هەسەدە ڕێککەوتنی 10ـی ئادار وەک خۆی جێبەجێ بکات.
جەختی لەوە کردەوە، کۆتایی هێنان بە شەڕ و ئاڵۆزییەکان نەهێشتنی تەواوی هەڕەشەکانی سەر وڵاتەکەیان ئامانجی سەرەکییانە.
ئەمە جاری یەکەم نییە، وەزارەتی بەرگریی تورکیا جەخت لە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی 10ـی ئاداری نێوان هەسەدە و حکوومەتی دیمەشق دەکاتەوە.
لە 10ی ئاداری 2025، مەزڵووم عەبدی و ئەحمەد شەرع ڕێککەوتنێکی مێژووییان واژۆ کرد کە ئامانجی سەرەکی یەکخستنی دامەزراوە مەدەنی و سەربازییەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا بوو لەگەڵ حکوومەتی نوێی دیمەشقدا. ڕێککەوتنەکە، کە لە هەشت خاڵ پێکهاتووە، جەخت لەسەر پاراستنی یەکپارچەیی خاکی سووریا، گەرەنتیکردنی مافی هەموو پێکهاتەکان بە کوردیشەوە، و ڕاگرتنی شەڕ دەکاتەوە. یەکێک لە خاڵە هەرە سەرەکییەکانی ئەم ڕێککەوتنە، تێکەڵکردنی هێزەکانی هەسەدە بوو بە سوپای سووریاوە، کە ئەمەش بە وادەی کۆتایی ساڵی 2025 دیاریکرابوو.