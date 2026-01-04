سیاسی

هەڵەبجە.. تۆمەتبارێک بەتۆمەتی دزینی ئاڵتوون لە ماڵی دراوسێیەکەی دەستگیرکرا

ئەمڕۆ یەکشەممە،ڤ 4ـی کانوونی دووەمی 2026، لە ڕاگەیاندراوێکدا بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە دەستگیرکردنی تۆمەتبارێکی ڕاگەیاند، چووەتە سەر ماڵی یەکێک لە دراوسێکانی و چەند پارچە ئاڵتوون و کەلوپەلی دزیوە.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوێکی پۆلیسی هەڵەبجە، بەشی پۆلیسی نەهێشتنی تاوان توانیویانە کەسێک دەستگیر بکەن کە تۆمەتبارە بە دزینی چەند پارچە ئاڵتوونێک، کەلوپەلی جوانکاریی خانمان و کامێرایەکی چاودێری لە ماڵی دراوسێیەکی.

پۆلیس ئاماژەی بەوە کردووە، دوای ئەوەی هاووڵاتییەک سکاڵای یاسایی لەسەر دزینی کەلوپەلەکانی تۆمار کرد، مەفرەزەکانی پۆلیسی نەهێشتنی تاوان دەستیان بە لێکۆڵینەوە و بەدواداچوونی ورد کرد. لە ئەنجامدا توانرا تۆمەتبارێک بەناوی (هـ. ل. ف) کە تەمەنی 28 ساڵە و پیشەی کاسبە، بە بڕیاری دادوەر دەستگیر بکرێت.

دوای دەستگیرکردنی، تۆمەتبارەکە لەبەردەم دادوەری لێکۆڵینەوەدا دانی بە تاوانەکەیدا ناوە. ئێستا بەگوێرەی ماددەی 446 لە یاسای سزادانی عێراقی ڕاگیراوە و لێکۆڵینەوەکان لەگەڵی بەردەوامن.

 
 
لاڤین عومەر
