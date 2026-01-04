ئەو پێنج کەسەی لە نێو بەفر گیریان خواردبوو تاوەکوو ئێستا رزگار نەکراون

پێش دوو کاتژمێر

ئەو پێنج کەسەی لە سنووری نێوان باشوور و ڕۆژهەڵاتی کورستان لە بەفردا گیریان خواردبوو تاوەکوو ئێستاش رزگار نەکراون.

زیاتر لە 10 رۆژە 5 هاووڵاتی شاری شنۆ لە پارێزگای ورمێ لە دۆڵی گادەر لە پشت گوندی بێمزورتێ لە نێو ئەشکەوتێکدا ماونەتەوە و بەهۆی بەفرێکی زۆر لە ناوچەکە رێگەی دەربازبوونیان نییە، بەگوتەی عەبدولسەلام مامعەزیزی، قائیمەقامی شاری شنۆ پاشەکەوتی خواردنیان بەرەو تەواوبوون دەڕوا.

قایمقامی شنۆ ڕایگەیاند، ئامادەن بۆ ناردنی تیمەکانی هاوکاریی بە کۆپتەر تاوەکوو نزیک سنوور و لەوێشەوە لە ڕێگەی وشکانی تیمەکانیان تاوەکوو شوێنەکە دەڕۆن، بەڵام چاوەڕێی ئاساییبوونەوە دۆخی کەشوهەوا دەکەن.

لە چەند رۆژانی رابردوودا لە ناوچە سارد و کوێستانییەکانی دەورووبەری شاری شنۆ زیاتر لە مەترێک بەفر باریوە.