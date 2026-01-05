بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار جارێکی دیکە بەرزبوویەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 5ـی کانوونی دووەمی 2026؛ لە بازاڕەکانی ئاڵوگۆڕی دراو لە هەولێر، بەهای دۆلاری ئەمەریکی بەرامبەر بە دیناری عێراقی بەرزبوونەوەی بەرچاوی بەخۆوە بینی، بە جۆرێک بەهای 100 دۆلاری ئەمەریکی گەیشتە 147 هەزار دینار، لە هەندێک شوێنیش ئاڵوگۆڕ بە 148 هەزار و 500 دینارەوە کراوە.

لای خۆیەوە دڵشاد محەممەد، کارمەندی یەکێک لە کۆمپانیاکانی ئاڵوگۆڕی دراو لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند: "هەموو ساڵێک لە سەرەتای ساڵی نوێدا ئەم جۆرە گۆڕانکارییانە ڕوودەدەن، بەڵام ئەمساڵ ئاستی بەرزبوونەوەکە زیاترە. هۆکارەکانیش پەیوەستن بە بارودۆخی سیاسی و ئابووریی ناوخۆی عێراق و هەروەها کاریگەرییە نێودەوڵەتییەکان، بەتایبەت سیاسەتە داراییەکانی ئەمەریکا و بارودۆخی وڵاتانی دراوسێ وەک ئێران."

هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد؛ جیاوازی لە نێوان دۆلاری "شین" و "سپی"دا دروست بووە، لە هەندێک حاڵەتدا دەگاتە 4 هەزار دینار بۆ هەر 100 دۆلارێک، ئەمەش بووەتە هۆی دروستبوونی دڵەڕاوکێ لای هاوڵاتییان و بازرگانان لە کاتی مامەڵەکردندا.

ئەمە لە کاتێکدایە کە پێش پشووەکانی سەری ساڵ، بەهای 100 دۆلار لە نێوان 141 بۆ 142 هەزار دیناردا بوو. شارەزایانی بواری ئاڵوگۆڕی دراو ئاماژە بەوە دەکەن کە هۆکاری ئەم ناسەقامگیرییە دەگەڕێتەوە بۆ چەند هۆکارێکی ناوخۆیی و دەرەکی.

تا ئێستا بەتەواوی ڕوون نییە کە ئایا بەهای دۆلار زیاتر بەرز دەبێتەوە یان دادەبەزێت، بەڵام چاودێران پێیان وایە بڕیارەکانی بانکی ناوەندیی عێراق ڕۆڵی سەرەکی دەبینن لە دیاریکردنی ئاڕاستەی داهاتووی بازاڕەکەدا.