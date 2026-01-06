تورکیا.. دەستبەسەرداگرتنی 340 ملیۆن لیرە و دەستگیرکردنی سەدان گومانلێکراو

پێش دوو کاتژمێر

هێزە ئەمنییەکانی تورکیا لە دژی تۆڕەکانی سپیکردنەوەی پارە و ئەندامانی ڕێکخراوەکەی فەتحوڵڵا گولەن، دوو ئۆپەراسیۆنی جیاوازیان ئەنجامدا و توانیویانە، دەست بەسەر سەروەت و سامانێکی زۆردا بگرن و سەدان کەسیش دەستگیر بکەن.

عەلی یەرلیکایا، وەزیری ناوخۆی تورکیا، لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس نوێترین ئاماری ئۆپەراسیۆنەکانی دژی ڕێکخراوەکە فەتحوڵڵا گولەن بڵاوکردەوە.

یەرلیکایا نووسیویەتی، لە 20 ڕۆژی ڕابردوودا و لە ئۆپەراسیۆنێکی فراواندا کە 45 پارێزگای گرتووەتەوە، 223 گومانلێکراو دەستگیرکراون، کە لە نێوانیان 87 کەسیان بە بڕیاری دادگا ڕەوانەی زیندان کراون و 50 کەسی دیکەش هێشتا لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ دا دەکرێت.

بە گوێرەی پەیامەکەی وەزیری ناوخۆی تورکیا، تۆمەتبارەکان لە ڕێگەی سیستەمی کۆد کراوی "بایلۆک" و تەلەفۆنی گشتییەوە پەیوەندییان ئەنجامداوە و لە ڕێگەی چەندین کاسبکارەوە پاڵپشتی داراییان بۆ ڕێکخراوەکەی فەتحوڵڵا گولەن دابین کردووە.

شەپۆلی چوارەمی "کاپالی چارشی"

هاوکات لەگەڵ بەرەنگاربوونەوەی ڕێکخراوە قەدەغەکراوەکاندا، داواکاری گشتیی ئیستانبول شەپۆلی چوارەمی ئۆپەراسیۆنی دۆسیەی بازاڕی "کاپالی چارشی" و "ڤینۆس"ی بۆ بەرەنگاربوونەوەی تاوانە ڕێکخراوەکانی کەرتی دارایی، ڕاگەیاند.

لەو ئۆپەراسیۆنەدا کە 14 پارێزگای گرتەوە، 68 گومانلێکراو بە تۆمەتی سپیکردنەوەی پارە، فێڵکردن لە ڕێگەی "فۆرێکس" و گرەوکردنی نایاسایی دەستگیرکراون.

لە ئەنجامی ئۆپەراسیۆنەکەدا، دەست بەسەر سەروەت و سامانی تۆمەتباراندا گیراوە، کە بەهاکەی 340 ملیۆن لیرەی تورکییە.

هەروەها دەست بەسەر 28 ئۆتۆمبێل، 41 پارچە زەوی، 11 خانوو و هەشت شوێنی کار گیراوە.

تۆمەتباران پارەی نایاساییان لە ڕێگەی کۆمپانیا وەهمییەکانەوە ئاڵوگۆڕکردووە بۆ دراوی دیجیتاڵ (کریپتۆ) و پاشان بۆ دەرەوەی وڵاتیان گواستووەتەوە.