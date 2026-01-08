کەرکووک.. هەڵمەتی لابردنی شوێنە زیادەڕۆکانی سەر شەقامەکان دەستی پێکرد

پێش دوو کاتژمێر

پێنجشەممە، 08 کانوونی دووەم، 2026 قایمقامییەتی قەزای ناوەندی کەرکووک هەڵمەتێکی بۆ لابردنی شوێنە زیادەڕۆکان و پاککردنەوەی شەقام و شوێنە گشتییەکانی شارەکەی دەست پێ کردووە.

تیمەکانی شارەوانی و قایمقامییەت، دەیان عەرەبانە و شوێنی فرۆشتنی سەوزە و میوەیان لەسەر شەقام پردەکانی کەرکووک لابرد.

فەلاح خەلیل، قایمقامی قەزای ناوەندی کەرکووک، بە کوردستان 24ـی گوت: ئەمانە بە نایاسایی و بەبێ مۆڵەت ئەو شوێنانەیان داگیر کردبوو، شەقام و مەیدان و پردەکان شوێنی گشتین نەک کەسی. جگە لەوەش بەربەستیان بۆ هاتوچۆی هاووڵاتییان دروست کردبوو و دەوروبەرەکەیان پیس کردبوو.

فەلاح خەلیل گوتیشی: تیمەکان شەو و ڕۆژ لە هەموو جێگەیەکی شاری کەرکووک بەردەوامن لە لابردنی ئەو شوێنانە و پاکڕاگرتنی سیمای شارەکەمان.