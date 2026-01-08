فەیسەڵ یووسف: سەرۆک بارزانی پشتگیری لە یەک هەڵوێستی کورد دەکات لە سووریا
گوتەبێژی ئەنەکەسە ڕایگەیاند: سووریا موڵکی بە تەنیا نەتەوەیەک و لایەنێک نییە، کورد و عەرەب دوو نەتەوەی سەرەکین لەو وڵاتە و پێویستە رێز لە مافی پێکهاتە و هەموو نەتەوەکان بگیرێت.
فەیسەڵ یووسف، گوتەبێژی ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا( ئەنەکەسە)، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 8ـی کانوونی دووەمی 2026، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: هیچ کەسێک ناتوانێت نکۆڵی لە هەبوونی کورد بکات و سووریا بەسەر دوو نەتەوەی سەرەکی، کورد و عەرەب دابەشبووە، پێویستە ماف و داخوازییەکانی کورد بدرێت و گفتوگۆ لەسەر چارەسەرکردنی کێشەکان بەردەوام. میللەتی کورد لە سووریا یەک دەست و یەک هەڵوێستە.
گوتەبێژی ئەنەکەسە گوتی: سەرۆک بارزانی بەردەوام پشتگیری یەک هەڵوێستی و یەکگرتنی کورد دەکات لە سووریا، هەروەها پەیامەکەی ئەمڕۆی مەسرور بارزانی جێی بایەخ و سەربەرزییە.
فەیسەڵ یووسف، ئاماژەی بەوە کرد، پێویستە سووریایەکی بەهێز دروستبێت و ڕێز لە هەموو نەتەوە و پێکهاتە جیاوازەکان بگرێت، هاوکات کورد هاوبەشێکی سەرەکی بێت لەنێو ئەم دەوڵەتەدا، چونکە بە تەنیا نەتەوەیەک خاوەنی نییە، کاتێک داعش لە سووریا دەستی بە هێرش و پەلاماردان کردەوە، یەکەم جار لەسەر دەستی کورد شکا.
گوتەبێژی ئەنەکەسە، داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی دەکات، بەدەنگ هاووڵاتییانی کوردەوە بچن لە حەلەب.
لەلای خۆیەوە سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، پەیامێکی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند: ڕووداوەکانی حەلەب و بە ئامانجگرتنی کورد لە پێناو گۆڕینی دیموگرافیی ناوچەکە و دروستکردنی مەترسی بۆ سەر ژیانی هاووڵاتییانی سڤیل، دەسەڵاتی دیمەشق و ویژدانی کومەڵگەی نێودەوڵەتی دەخاتە ژێر پرسیارەوە.
سەرۆکی حکوومەت ئاماژەی بەوەشکرد، شەڕ و توندوتیژی، چارەسەری بنەڕەتی هیچ کێشەیەک ناکات. هیچ بیانوو و پاساوێک نابێت ڕێگە بە پاکتاوی ڕەگەزی بدات. پەلاماردانی گەڕەگە کوردنشینەکانی شاری حەلەب، ئێمەی بە قووڵی نیگەران کردووە
رۆژی سێشەممە، 6ـی کانوونی دووەمی 2026، گرووپەکانی سەربە حکوومەتی سووریا بە تانک و تۆپ هێرشیان بۆ سەر هەردوو گەڕەکی کوردنشینی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە دەستیپێکردوو و تاوەکوو ئەمڕۆش بەردەوامە.