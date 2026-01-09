سوپای عەرەبیی سووریا نەخۆشخانەی خالید فەجریان لە حەلەب کردە ئامانج

پێش 31 خولەک

ئاژانسی هەواڵی هەوار ڕایگەیاندووە، سوپای عەرەبیی سووریا، بە چەکی تۆپهاوێژ و هاوەن هێرشیان کردە سەر نەخۆشخانەی خالید فەجر لە شاری حەلەب، کە ژمارەیەکی زۆر نەخۆش و منداڵ و ژنی تێدایە.

ئاژانسی هەواڵی هەوار بڵاوی کردووەتەوە، سوپای عەرەبیی سووریا، هێرشەکانیان بۆ سەر گەڕەکە گەمارۆدراوەکانی حەلەب بەردەوامە و بە مەبەست نەخۆشخانەکان و هاووڵاتییانی مەدەنی دەکەنە ئامانج.

ئاماژە بەوەش دەکات، لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا نەخۆشخانەی خالید فەجر بە سەختی کراوەتە ئامانج؛ بە جۆرێک شەوی ڕابردوو چوار جار هێرشی کراوەتە سەر و سەرلەبەیانی ئەمڕۆ و کەمێک پێش ئێستاش جارێکی دیکە بۆردوومان کراوەتەوە.

دیمەنە بڵاوکراوەکانی ناو نەخۆشخانەکە دەریدەخەن کە ژمارەیەکی زۆر لە نەخۆش، کە لە منداڵ، ژنان و بەساڵاچووان پێکهاتوون، لەگەڵ کەسوکاریان لە ناو نەخۆشخانەکەدان. سەرەڕای ئەم دۆخە مرۆییە سەختە، هێرشی چەکدارەکان بەبێ وەستان بەردەوامە.