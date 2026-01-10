سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە خانەوادەی "لاوکۆ مامەند مەسیح" دەکات

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ شەممە، 10ـی کانوونی دووەمی 2026، بەبۆنەی کۆچی دوایی (لاوکۆ مامەند مەسیح)، تێکۆشەری هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان، سەرۆک بارزانی پەیامێکی هاوخەمیی بڵاوکردەوە و سەرەخۆشی لە خانەوادەکەی کرد.

دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی؛

بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان

بە داخێكی زۆرەوە هەواڵی كۆچی دوایی پێشمەرگەی كۆماری كوردستان و یاوەری بارزانیی نەمر و پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان (لاوكۆ مامەند مەسیح)ـم پێ گەییشت كە تەمەنی پڕ لە شانازیی خۆی لەپێناو شۆڕش و خەبات و تێكۆشانی گەلەكەی تەرخان كرد.

پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی خانەوادەی تێكۆشەر و كەسوكاری بەڕێزی خواڵێخۆشبوو لاوكۆ مامەند مەسیح و هەڤاڵ و هاوسەنگەرانی دەكەم و خۆم بە هاوبەشی خەمیان دەزانم. لە خودای مەزن داواكارم ڕۆحی خواڵێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بكات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەك ببەخشێت.