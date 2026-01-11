لە ئاهەنگێکی هاوسەرگیرییدا 15 کەس بوونە قوربانی

پێش 49 خولەک

پۆلیسی پاکستان ڕایگەیاند، لە کاتی ئاهەنگێکی هاوسەرگیریدا لە ماڵێک لە ئیسلام ئاباد بوتڵێکی غاز تەقیەوە، لانیکەم هەشت کەس گیانیان لەدەستدا کە بووک و زاواش لەنێو مردووان بوون.

پۆلیسی ئیسلام ئاباد لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، تەقینەوەکە لە شەو ڕوویداوە، کاتێک مێوانەکان بۆ ئاهەنگ گێڕان و خۆشی دەربڕین بەبۆنەی ئاهەنگی هاوسەرگیریی ئەو دوو هاوسەرە کۆبوونەتەوە، ئاماژەی بەوەشداوە، لەکاتی تەقینەوەکە بەشێکی خانووەکە ڕووخاوە لانیکەم هەشت کەس گیانیان لەدەستداوە و حەوتی دیکەش برینداربوون.

پۆلیس ئاماژەی بەوەشداوە، بەدواداچوون بۆ هۆکاری ڕووداوەکە دەکەن.

هاوکات سەرۆک وەزیرانی پاکستان، شەهباز شەریف، فەرمانی بە بەرپرسانی تەندروستی کردووە بە باشترین شێوە چارەسەری بریندارەکان بکەن و لێکۆڵینەوەی وردیش بۆ ڕووداوەکە بکرێت.