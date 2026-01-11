ژمارەیەک حزبی سیاسی هەرێمی کوردستان هێرشی سوپای عەرەبیی سووریا بۆ سەر کوردانی حەلەب ئیدانە دەکەن

پێش کاتژمێرێک

ژمارەیەک حزب و لایەنی سیاسی لە هەرێمی کوردستان سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر گەڕەکە کوردییەکانی حەلەبیان کرد و ڕایگەیاند یاداشتنامەیەکی ناڕازایی بە نەتەوەیەکگرتووەکان دەدەن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 11ـی کانوونی دووەمی 2026، غەفوور مەخمووری، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: ژمارەیەکی زۆری حزب و لایەنە سیاسییەکانی کوردستان کۆبووینەتەوە بۆ ئەوەی سەرکۆنەی ئەو هێرشە تیرۆرستیەی گرووپە چەکدارەکان بکەین بۆ سەر گەڕەکە کوردنشینەکان لە حەلەب، هەروەها ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشمان بۆ رای گشتیی هەبێت.

باسی لەوەش کرد، یاداشتنامەیەک بە سەرجەم کونسوڵخانەکان و نەتەوەیکگرتووەکان دەدەین لە هەرێمی کوردستان، کارو خەباتی کوردانی ڕۆژئاوای کوردستان بە نەتەوەیی دەزانین، داوا لە هەموولایەک دەکەین بێدەنگ نەمێنن بەرانبەر ئەو هێرشانەی دەکرێتە سەر ڕۆژئاوای کوردستان، لەکاتی ڕووخانی ڕژێمی بەشار ئەسەد تاوەکوو ئێستا هێزەکانی سووریای دیموکرات ویستوویانە لەگەڵ حکوومەتی کاتی سووریا ڕێککەون.

‌غەفوور مەخمووری، سوپاسی دەزگاکانی ڕاگەیاندن و مامۆستایانی ئایینی دەکات، کە هەڵوێستێکی کوردانەیان لەسەر ئەم هێرشانە هەبوو.

ناوی حیزب و لایەنە سیاسییەکانی بەشداربووی کۆبوونەوە:

1- کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان KNK

2- یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان

3- بزووتنەوەی گۆڕان

4- حزبی شیوعی کوردستان

5- یەکێتی نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان YNDK

6- حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان

7- پارتی ڕەنجدەرانی کوردستان

8- بزووتنەوەی دیموکراتی گەلی کوردستان

9- بەرەی گەل

10- حزبی دیموکراتی بێت نەهرێن

11- بزووتنەوەی ڕزگاری دیموکراتی کوردستان

12- پارتی پارێزگارانی کوردستان

13- پارتی گەشەپێدانی تورکمان

14- حزبی ڕزگاریی کوردستان

15- پارتی بونیادی دیموکراتی کوردستان