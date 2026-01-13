ئومێد خۆشناو: پەیامەکەی سەرۆک بارزانی نەخشەڕێگەی پێکەوەژیانە و ڕێگریی لە دەمارگیری دەکات

پێش کاتژمێرێک

پارێزگاری هەولێر ڕایگەیاند، پەیامەکەی سەرۆک بارزانی سەبارەت بە پاراستنی شکۆی پەنابەران، گوزارشت لە پرەنسیپە نەگۆڕەکانی هەرێمی کوردستان بۆ پێکەوەژیان دەکات. ئاماژەی بەوەش کرد کە تەنیا لە سنووری پارێزگای هەولێر زیاتر لە 350 هەزار ئاوارە و پەنابەر هەن و وەک هەمیشە پارێزراو دەبن.

سێشەممە، 13ی کانوونی دووەمی 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە میانی بەشداریکردنی لە گەشتێکی هەواڵەکانی "کوردستان24"دا، تیشکی خستە سەر پەیامەکەی سەرۆک بارزانی بۆ ڕێزگرتن لە پەنابەرانی سووریا و ڕایگەیاند "ئەم پەیامە، ڕوانگەی ستراتیژیی هەرێمی کوردستان و دیدگەی سەرۆک بارزانییە بۆ پرسی پێکەوەژیان. گەلی کوردستان کێشەی لەگەڵ نەتەوە و مەزهەبەکاندا نییە، بەڵکو کێشەی ئێمە لەگەڵ ئەو ڕژێمانە بووە کە باوەڕیان بە بوونی کورد و خاکەکەی نەبووە."

لەبارەی ئەو دەنگۆ و بانگەوازە نەرێنییانەی لە سۆشاڵمیدیا دژ بە پەنابەران بڵاو دەکرێنەوە، پارێزگاری هەولێر گوتی: حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هەموو شێوەیەک دژی هەر جۆرە هەڵسوکەوتێکی نەشیاوە بەرانبەر بەو هاووڵاتییە سوورییانەی لێرە نیشتەجێن. ئەوانەی لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن، بەشێک نین لە سیستەمی سیاسیی سووریا و بەرپرسیار نین لەو ڕووداوانەی لە حەلەب یان شوێنەکانی دیکە دەگوزەرێن."

ئومێد خۆشناو، جەختی کردەوە لەوەی "پەیامەکەی سەرۆک بارزانی کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر هێورکردنەوەی دۆخەکە و ڕاستکردنەوەی شێوازی بیرکردنەوەی هاووڵاتییان دەبێت، وەک وەبیرهێنانەوەیەک کە گەلی کورد هەمیشە لە دەمارگیریی نەتەوەیی دوور بووە."

پارێزگاری هەولێر، گوتیشی: بۆ پاڵپشتیی کوردانی ڕۆژئاوا، ڕێچکەی دیکەی مەدەنی و مرۆیی هەن کە دەتوانرێت بگیرێنە بەر، نەک پەنابردن بۆ توندوتیژی.

ئومێد خۆشناو، ئامارێکی خستە ڕوو و ڕایگەیاند "تەنیا لە پارێزگای هەولێر زیاتر لە 350 هەزار ئاوارە و پەنابەر هەن، کە لە کەمپەکانی تایبەت بە کوردانی باکوور، ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوای کوردستان نیشتەجێن و حکوومەت پابەندە بە پاراستنی گیان و شکۆیان."

لە کۆتایی قسەکانیدا، پارێزگاری هەولێر، ئاماژەی بە مێژووی پڕ لە لێبوردەیی سەرۆک بارزانی کرد و گوتی: ئەم پەیامە هاوشێوەی هەڵوێستە مێژووییەکانی ڕابردووە؛ وەک چۆن لە ساڵی 1991 و دوای ئەو هەموو زوڵم و قڕکردنەی دەرهەق بە کورد کرا، بە دەسپێشخەریی سەرۆک بارزانی لێبوردنی گشتی دەرکرا، کە ئەوەش وەک شانازییەک لە مێژوودا تۆمار کراوە."