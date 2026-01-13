سێنتکۆم: داوا لە هەسەدە و دیمەشق دەکەین بگەڕێنەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ

پێش 13 خولەک

سێشەممە 13ی کانوونی دووەمی 2026، براد کوپەر، فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی ئەمەریکا( سێنتکۆم)، لە بارەی دۆخی حەلەب ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، لە نزیکەوەی چاودێری پەرەسەندنەکانی حەلەب و ناوچەکانی دەوروبەری دەکەین.

دەشڵێت: داوا لە هەموو لایەنێک دەکەین خۆیان لە هەر کردەوەیەکی توندوتیژ کە ببێتە هۆی پەرەسەندنی زیاتر بە دوور بگرن و پاراستنی هاووڵاتییان و ژێرخانە گرنگەکان بکە کاری هەرە لە پێشینەیان.

هەروەها لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، داوا لە لایەنەکان دەکەین بگەڕێنەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ

