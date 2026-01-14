گوتەبێژی حکوومەت: داوای حەوت مووچەی فەوتاو لە حکوومەتی فیدراڵی دەکەین

پێش 14 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 14ـی کانوونی دووەمی 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا، لە وەڵامی پرسیارێکی هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24، ڕایگەیاند "دوای پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق، حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر پرسی بودجە، گفتوگۆ لەگەڵ بەرپرسانی بەغدا دەکات. لە سێ ساڵی ڕابردوودا، بە ستەم، حەوت مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان نەدراوە. ئێمە دەستیان لێ بەرنادەین و داوای هەر هەموویان دەکەین."

نوێ دەکرێتەوە..