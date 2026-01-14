مالیکی: بونیاتنانی دەوڵەتێکی بەهێز و سەقامگیر، بەندە بە کۆنترۆڵکردنی چەک

پێش 33 خولەک

سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا جەختی لەوە کردەوە، بونیاتنانی دەوڵەتێکی بەهێز و سەقامگیر، تەنیا لە ڕێگەی کۆنترۆڵکردنی چەک لە لایەن دەوڵەتەوە و چەسپاندنی سەروەریی یاساوە دەبێت.

چوارشەممە، 14ـی کانوونی دووەمی 2026، نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند: نووری مالیکی لە نووسینگەی تایبەتی خۆی، پێشوازی لە جۆشوا هاریس، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە عێراق کرد.

لە دیدارەکەدا، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، خواستی عێراقی بۆ بەردەوامیی هاریکاری و بنیاتنانی پەیوەندییەکی تۆکمە و هاوبەشیی ستراتیژی لەگەڵ ئەمەریکا نیشان داوە، ئەوەش لە ڕێگەی کاراکردنەوە و جێبەجێکردنی بڕگەکانی "ڕێککەوتنی چوارچێوەی ستراتیژی" کە لە نێوان هەردوو وڵاتدا واژۆ کراوە.

هاوکات دووپاتی کردەوە، کە ڕێگەی بونیاتنانی دەوڵەتێکی بەهێز و سەقامگیر، تەنیا لە ڕێگەی کۆنترۆڵکردنی چەک لە لایەن دەوڵەتەوە و چەسپاندنی سەروەریی یاساوە دەبێت.

لەلایەن خۆیەوە، جۆشوا هاریس، هیوای خواست کە کار بۆ پتەوکردنی هاریکارییەکانی نێوان بەغدا و واشنتن بکرێت، بە شێوەیەک کە ڕۆڵی هەبێت لە پشتیوانیکردنی ئاسایش و سەقامگیری لە عێراق و تەواوی ناوچەکەدا.

لێدوانەکانی مالیکی هاوکاتە لەگەڵ ئەوەی ئەمەریکا پێشتر چەندین جار بە فەرمی هۆشداریی توندی ئاراستەی گرووپە چەکدارەکانی عێراق کردووە، بەوەی دەبێت چەکەکانیان دابنێن و خۆیان هەڵبووەشێننەوە.

سەرەڕای بەردەوامیی ئەو هۆشدارییانە، بەڵام تا ئێستا حکوومەتی عێراق نەیتوانیوە وەک پێویست و بە شێوەیەکی کردەیی مامەڵە لەگەڵ ئەم دۆسیە هەستیارەدا بکات و فشاری جیددی نەخستووەتە سەر ئەو گرووپانە بۆ ئەوەی کۆتایی بە دیاردەی چەکداریی دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت بهێنن.