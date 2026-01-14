لێندزی گراهام: بە هیچ شێوەیەک هێرشی سەر هاوپەیمانە کوردەکانمان قبووڵ ناکەین
سێناتۆرێکی ئەمەریکی، جەخت لەوە دەکاتەوە، کە دەبێت حکوومەتی سووریا ئاگادار بکرێتەوە لەو دەستدرێژییەی بۆ سەر مافی کەمینەکان لە سووریا و ئەمە قابیلی قبووڵ نییە.
چوارشەممە، 14ـی کانوونی دووەمی 2026، لیندزی گراهام، سێناتۆری ئەمەریکی و دۆستی نزیکی دۆناڵد ترەمپ، لە پۆستێکدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس، نووسیویەتی: داوای هێورکردنەوەی دۆخی سووریا دەکەم، هەندێک ڕاپۆرتی جێگەی متمانە بڵاوکراونەتەوە کە باس لەوە دەکەن هێزەکانی سووریا هەنگاوی زیاتر دژی هاوپەیمانە کوردەکانمان دەگرنەبەر، هەر هەنگاوێکی لەم شێوەیە پێموایە دەبێتە هۆی ئەوەی ئەمەریکا کاردانەوەی توندی هەبێت.
گراهام لە پۆستەکەیدا دەشڵێت؛ پشتیوانی ئەوە دەکەین کە سووریا هەلێکی دیکەی پێبدرێت، بەڵام پەلاماردانی هاوپەیمانە کوردەکانمان قبووڵ ناکەین کە هێزی سەرەکی بوون لە تێکشکاندنی داعش.