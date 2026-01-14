ئەمەریکا داوای هێورکردنەوەی دۆخی سووریا دەکات

پێش 7 خولەک

وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا ڕایگەیاند؛ بە وردی چاودێری گۆڕانکارییەکانی دۆخی سووریا دەکەن و داوای هێورکردنەوەی بارودۆخەکە لە هەموو لایەنەکان دەکەن.

تۆم پیگۆت، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، پێویستە لایەنە پەیوەندیدارەکان لە جیاتی تێوەگلاندنی وڵاتەکە لە بازنەیەکی نوێی توندوتیژی، تەواوی سەرنج و هەوڵەکانیان بۆ بنیاتنانی سووریایەکی ئارام و سەقامگیر تەرخان بکەن، بە جۆرێک کە بەرژەوەندییەکانی گەلی سووریا بپارێزێت و خزمەتیان بکات.

هەر لە چوارچێوەی هەوڵە دیپلۆماسییەکاندا، بەرەبەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 15ـی کانوونی دووەمی 2026، نووسینگەی ڕۆژنامەوانی وەزارەتی دەرەوە بە ڕەحیم ڕەشیدی پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند؛ باڵیۆز تۆم باراک لە تورکیا و نوێنەری تایبەتی ئەمەریکا بۆ کاروباری سووریا، بەردەوامە لە کارەکانی بۆ پشتیوانیکردن و ئاسانکاری لە پرۆسەی گفتوگۆی نێوان حکوومەتی سووریا و هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە).

ئەم هەڵوێستەی واشنتن لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بە بارودۆخێکی هەستیاردا تێپەڕ دەبێت و ئەمەریکا جەخت لە پێویستی دۆزینەوەی چارەسەری سیاسی و دوورکەوتنەوە لە پێکدادانی سەربازی دەکاتەوە.