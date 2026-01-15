هەسەدە لە دژی بڕیارێکی حکوومەتی سووریا ژمارەیەک ڕێگای ستراتیژی داخست

پێش کاتژمێرێک

هەسەدە داخستنی سەرجەم ڕێگا و دەروازەکان لەگەڵ ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی سووریا، لە تەبقە، ڕەققە و دێرەزوور ڕاگەیاند.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 15ـی کانوونی دووەمی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئاسایشی دەروازە و هاتووچۆکاران لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا کە لە ژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)ـدایە، لە ڕاگەیەندراوێکی فەرمیدا، بڕیاری داخستنی سەرجەم دەروازەکانی لەگەڵ ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی سووریا، لە تەبقە، ڕەققە و دێرەزوور ڕاگەیاند.

بەپێی نووسراوەکە، ئەم بڕیارە لەبەر ڕۆشنایی "پەرەسەندنە ئەمنییە مەترسیدارەکان" و لە وەڵامی هەنگاوی "حکوومەتی ڕاگوزەری سووریا لە دیمەشق بۆ داخستنی دەروازەکان لە لای خۆیەوە" دراوە.

ڕاگەیەندراوەکە ئاماژەی بەوە کردووە، داخستنی دەروازەکان لەلایەن دیمەشقەوە بووەتە هۆی "گرژیی ئەمنی و پەرەسەندنێکی مەترسیدار" و "کاریگەریی ڕاستەوخۆ و مەترسیداری لەسەر سەلامەتیی هاووڵاتییان، کارمەندان و گەشتیاران" دروست کردووە.

بڕیاری داخستنەکە، "تا ئاگادارییەکی دیکە" کاری پێدەکرێت، چەند حاڵەتێکی مرۆیی بەدەر کردووە، لەوانە:

- حاڵەتە مرۆییە بەپەلەکان

- ڕێکخراوە مرۆییە باوەڕپێکراوەکان

ئەمە لە کاتێکدایە، دوای ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، سوپای عەرەبیی سووریا هێرشی سەربازیی کردە سەر هەردوو گەڕەکە کوردنشینەکەی حەلەب (شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە) و بەوهۆیەوە دەیان هاووڵاتیی کورد شەهید، بریندار و ئاوارەبوون؛ سوپاکە ڕۆژی سێشەممە، 13ـی کانوونی دووەم، لە ڕاگەیەنراوێکدا هەردوو ناوچەی (دێر حافر و مەسکەنە)ـی وەک ناوچەی 'سەربازیی داخراو' ناساند.