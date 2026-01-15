فەرماندەیی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق: ڕێگە نادەین وڵاتەکەمان بکرێتە گۆڕەپانی یەکلاکردنەوەی ململانێکان

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی فەرمی فەرماندەیی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق دەڵێت؛ ڕێگە نادەین خاک و ئاسمان و سنووری ئاویی عێراق بکرێتە گۆڕەپانی یەکلاکردنەوەی ململانێکانی ناوچەکە و هێرش بکرێتە سەر هیچ وڵاتێکی دراوسێ و ناوچەکە، چونکە خزاندنی عێراق بۆ ناو ئاڵۆزیی و ململانێکان خزمەتی گەلەکەی ناکات.

سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرمی فەرماندەیی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق ئەمڕۆ پێنجشەممە 15ی کانوونی دووەمی 2026، لە بارەی هەڵوێستی هێزەکانی عێراق و دۆخی ناوچەکە ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردووەتەوە و ئاماژەیداوە، حکوومەتی عێراق داوا لە هەموو لایەنەکان دەکات، دانبەخۆیاندا بگرن و پەنا بۆ زمانی دانوستان و گفتوگۆ ببەن.

ڕاگەیەندراوەکە لە ماڵپەڕی میدیای فەرمی حکوومەتی عێراق (واع) بڵاوکراوەتەوە و تیایدا هاتووە؛ پەرەسەندنە خێراکانی ناوچەکە و توندتربوونی هەڕەشەکان، کاریگەرییان لەسەر ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە هەیە، بۆیە کۆماری عێراق جەخت لە هەڵوێستی نەگۆڕی خۆی دەکاتەوە و ڕەتی دەکاتەوە، ڕێگە بە بەکارهێنانی خاک و ئاسمان و هەرێمە ئاوییەکانی بدات، وەک مەیدانێک بۆ هەر کردەیەکی سەربازیی دژی هەر وڵاتێک بەکاربهێرنێت.

هەروەها جەختی کردووەتەوە، ئەم هەڵوێستە لەسەر بنەمای دەستووری عێراق و سیاسەتی حکوومەتی فیدراڵە بۆ ڕێزگرتن لە سەروەریی وڵات و دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆیی عێراق.

گوتەبێژی فەرماندەیی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق دەڵێت: عێراق بە تەواوی پابەندە بەوەی کە ڕێگە نەدات خاکەکەی ببێتە گۆڕەپانێک بۆ هەڕەشەکردن لە ئاسایش و سەقامگیریی هەر وڵاتێکی دراوسێ یان ناوچەکە، یان عێراق پەلکێشی ململانێک بکرێت، کە خزمەتی بەرژەوەندییەکانی گەلەکەی ناکات.

ڕاشیگەیاندووە، حکوومەتی عێراق داواکارییەکەی دووپات دەکاتەوە، بۆ ئەوەی هەموو لایەنەکان دانبەخۆیان دابگرن، دانوستان و دیالۆک بکەنە کاری لەپێشینەیان، بۆ ئەوەی ناکۆکییەکان لە ڕێگەی دیپلۆماسی و ئاشتییەوە چارەسەر بکەن، کە لەگەڵ یاسا نێودەوڵەتی و پەیماننامەی نەتەوەیەکگرتووەکان یەک دەگریتەوە، تاوەکوو ناوچەکە لە ئاڵۆزی و ناسەقامگیری زیاتر بپارێزرێت.