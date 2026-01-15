وەزارەتی پەروەردە: ساڵی 2025 هەنگاوی گەورە لە بوارەکانی دیجیتاڵکردن و ژێرخان و گەڕانەوەی قوتابیان نراون

پێش 33 خولەک

وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاپۆرتی ساڵانەی چالاکییەکانی بۆ ساڵی 2025 بڵاوکردەوە، تێیدا ئاماژە بە پێشکەوتنە بەرچاوەکانی کەرتی پەروەردە لە بوارە جیاجیاکاندا دەکات.

بەپێی ڕاپۆرتەکە، ئێستا ملیۆنێک و 827 هەزار و 572 قوتابی لە زیاتر لە 7 هەزار و 500 قوتابخانەی حکوومی و ناحکوومی دەخوێنن، هەروەها لە چوارچێوەی هەوڵەکانی حکوومەت بۆ کەمکردنەوەی وازهێنان لە خوێندن، تەنیا لە ساڵی 2025دا، 8 هەزار و 836 قوتابی گەڕێندراونەتەوە بەر خوێندن، بەمەش کۆی گشتی گەڕاوەکان لە کابینەی نۆیەمدا گەیشتووەتە 42 هەزار و 107 قوتابی.

بەپێی ڕاپۆرتەکە، لە بواری دیجیتاڵکردن و بەکارهێنانی زیرەکیی دەستکرد، وەزارەتی پەروەردە چەندین پڕۆژەی گرنگی جێبەجێ کردووە، لەوانە خێراکردنی پڕۆسەی وەرگێڕانی بڕوانامەکان بۆ زمانەکانی ئینگلیزی و عەرەبی کە تەنیا 6 خولەکی پێدەچێت. هەروەها ئەپڵیکەیشنی (ئی-هەڵسەنگاندن) خراوەتە گەڕ کە ڕێگە بە بەخێوکەران دەدات بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ئاگاداری نمرە، خشتەی وانەکان، ئەرکی ماڵەوە و هەڵسەنگاندنی ئاستی منداڵەکانیان بن.

لە پاڵ ئەمانەشدا، (پلاتفۆرمی دیجیتاڵیی قوتابخانەکەم)بە زمانەکانی کوردی و ئینگلیزی و بە سیستەمی زیرەکیی دەستکرد، پڕۆسەی فێربوونی مۆدێرنتر کردووە.

سەبارەت بە ژێرخان و بینای قوتابخانەکان، ڕاپۆرتەکە ئاشکرای کردووە، 30 باڵەخانەی نوێ کراونەتەوە و 30 باڵەخانەی دیکەش لە قۆناغی دروستکردن دان.

لە پڕۆژەیەکی هاوبەشدا لەگەڵ ئاژانسی کۆیکای کۆری بە بەهای 12 ملیۆن دۆلار، بەردی بناغەی کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و سەنتەری ڕاهێنانی مامۆستایان دانراوە، هاوکات 43 باڵەخانەی قوتابخانە لەلایەن وەزارەت و ڕێکخراوەکانی وەک (کوردستان فاوندەیشن، کۆیکا و ڕوانگە) نۆژەنکراونەتەوە، لە ڕووی تەکنەلۆژیاشەوە، بە بڕی 430 ملیۆن دینار، 200 تەختەی زیرەک (Smart Board) بۆ قوتابخانەکان دابین کراوە.

لە کەرتی وزە و پاراستنی ژینگەدا، وەزارەت توانیویەتی سیستەمی وزەی خۆر بۆ 32 قوتابخانە دابین بکات، کە 25یان لەلایەن دەزگای خێرخوازیی بارزانی و 7یان لەلایەن یونسێفەوە جێبەجێ کراون،هەروەها پڕۆژەی (ژینگەدۆستی) بۆ 100 قوتابخانە و هەڵمەتی چاندنی داری زەیتوون بە پاڵپشتی یەکێتی ئەورووپا ڕاگەیەندراوە بۆ باشترکردنی ژینگەی خوێندن.

وەزارەتی پەروەردە ئاشکرای کردووە، سەبارەت بە پڕۆگرامەکانی خوێندن، بۆ ساڵی خوێندنی 2025-2026 زیاتر لە 22 ملیۆن کتێب بە کوالێتییەکی بەرز چاپ کراون و گۆڕانکاریی زانستی لە 22 پەرتووکدا ئەنجام دراوە، لە هەمان کاتدا گرنگییەکی زۆر بە خوێندنی کوردی لە دیاسپۆرا دراوە، بە جۆرێک دوو هەزار و 500 هاونیشتمانی لە خولەکانی فێربوونی زمانی کوردی بە شێوەی ئۆنلاین بەشدار بوون و 8 هەزار و 500 کتێبی کوردیش بۆ قوتابخانەکانی دەرەوەی وڵات نێردراون.

ئەم چاکسازی و پەرەپێدانە فراوانەی کەرتی پەروەردە لە چوارچێوەی پلانی ستراتیژیی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دێت بۆ مۆدێرنکردنی پڕۆسەی خوێندن و دابینکردنی ژینگەیەکی لەبار بۆ قوتابیان، وەزارەتی پەروەردە لە ڕێگەی پەرەپێدانی ژێرخان و بەدیجیتاڵکردنی خزمەتگوزارییەکان، هەوڵی داوە کوالێتی خوێندن بەرز بکاتەوە و پەیوەندی نێوان قوتابخانە و خێزان بەهێزتر بکات، ئەمەش لە پێناو پێگەیاندنی نەوەیەکی شارەزا و ئاشنا بە تەکنەلۆژیای سەردەم.