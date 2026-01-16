مارک ساڤایا: چارەسەرێک بۆ کێشەکانی عێراق دەدۆزینەوە
مارک ساڤایا نوێنەری سەرۆکی ئەمەریکا بۆ کاروباری عێراق دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیری جەنگ و بەرپرسێکی باڵای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر لە ئیدارەی وڵاتەکەی، چەند وێنەنەکی بڵاوکردووەتەوە و نووسیویەتی: عێراق مەزن دەکەینەوە.
مارک ساڤایا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس ئەمڕۆ هەینی 16ی کانوونی دووەمی 2026، دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ هەر یەک لە پێت هێگیسیس، وەزیری جەنگی ئەمەریکا و سباستیان گۆرکا، بەڕێوەبەری ناوەندی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، چەند وێنەیەکی بڵاوکردووەتەوە و نووسیویەتی: لە کۆشکی سپی لەگەڵ وەزیری جەنگ و بەڕێوەبەری ناوەندی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر کۆبوومەوە و گفتوگۆمان لە بارەی ئەو باس و بابەتانە کرد لە سەردانی داهاتووم بۆ عێراق دێنە پێش، بۆ ئەوەی بڕیارێکی دروستیان لە بارەوە بدەم کە لە بەرژەوەندی و خزمەتی گەلی عێراق بن.
ساڤایا لەکۆتایی پەیامەکەیدا نووسیویەتی "عێراق مەزن دەکەینەوە".
Today, I finalized a meeting at the White House with Secretary of War Pete Hegseth and Dr. Sebastian Gorka, Director of Counterterrorism.— Mark Savaya (@Mark_Savaya) January 15, 2026
We agreed that the issues discussed will be addressed during my upcoming visit to Iraq, WHERE I WILL ENGAGE WITH THE RIGHT DECISION MAKERS to… pic.twitter.com/1ZXKDkcfUW
بە گوتەی چەند سەرچاوەیەکی باڵا لە کۆشکی سپی، بڕیارە لەم نزیکانە مارک ساڤایا، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا بۆ کاروباری عێراق سەردانی بەغدا و دواتریش سەردانی هەولێر بکات، گوایە ئامانجی سەردانەکە دەستپێکردنی زنجیرەیەک گفتوگۆ دەبێت بۆ خستنەڕووی نەخشەڕێیەکی ئیدارەی ئەمەریکا پێکهێنانی هەردوو حکوومەتی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان و ڕوونکردنەوەی پەیامی ئیدارەی ترەمپ بۆ بەرپرسانی حکوومەتی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان.
هەروەها یەکێک لە تەوەرە سەرکی و هەستیارەکانی سەردان و گفتوگۆکانی ساڤایا، پەیوەستە بە گرووپە چەکدارەکانی عێراق.