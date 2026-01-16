وەزارەتی ناوخۆی کوردستان و سەنتەری نێودەوڵەتیی داڕشتنی سیاسەتی کۆچ یاداشتێکی لێکتێگەشتنیان واژۆ کرد

پێش 15 خولەک

رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: سەنتەری نێودەوڵەتیی داڕشتنی سیاسەتی کۆچ ماوەی چەندین ساڵە لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن و لێکتێگەیشتنەکە بە ئاراستەی برەودانی زیاترە بە کاری هاوبەش.

وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: کۆبوونەوەکەیان تایبەت بوو بە واژۆ کردنی لێگەیشتنی هاوبەش لەنێوان وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و سەنتەری نێودەوڵەتیی داڕشتنی سیاسەتی کۆچ لە نەمسا کە ماوەی چەند ساڵێکە لە هەرێمی کوردستان چالاکییان هەیە لەگەڵ ناوەندی هەماهەنگی قەیرانەکان لە وەزارەتی ناوخۆ و چەندین سەنتەری کۆچ بەڕێوەدەبەن لە هەرێمی کوردستان بۆ هاوکاری کردنی خەڵک و دروستکردنی و بونیاتنانی تواناکان، هەروەها ڕاهێنان و هاوکاری لەنێوان هەردوو دامەزراوەکە.

ڕێبەر ئەحمەد لە لێدوانەکەیدا بۆ کوردستان24 ئاماژەی بەوە کرد، هەر ئەمڕۆ کۆبوونەوەیەکی زۆر باشمان لەگەڵ وەزیری ناوخۆی نەمسا هەبوو، لەوێش بیر و ڕاکانمان ئاڵوگۆڕ کرد و لێکتێگەیشتنی باشمان لەگەڵ یەکتر هەبوو، بەتایبەتیش سەبارەت بە بارودۆخی ناوچەکە بەگشتی، هەروەها کار و پرۆژەی هاوبەش لەنێوان هەردوو وەزارەت.

هاوکات سۆزن ڕاب، سەرپەرشتیاری سەنتەری نێودەوڵەتی سیاسەتی کۆچ بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پەرە بە پەیوەندییەکانیان دەدەن لەگەڵ هەرێمی کوردستان، کاری هاوبەشیشیان لەچەند بواردا هەیە، دەشڵێت: واژۆکردنی لێکتێگەیشتنی هاوبەش لەگەڵ هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی ویستی پەرەپێدانی پەیوەندی و هاوبەشی هەردوو لایە.

سۆزن گوتی: ڕۆژێکی زۆر باشبوو بۆ ئێمە لەگەڵ وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەماندا لەگەڵی، باسمان لە کاری هاوبەش کرد، مایەی خۆشحاڵییە سەنتەری نێودەوڵەتی سیاسەتی کۆچ بەشێوەیەکی مەیدانی لە هەرێمی کوردستان کار دەکات و پەیوەندییەکی باش و پتەومان هەیە، هاوکات زیاتر پەرە بە پەیوەندییەکانمان دەدەین، بۆ ئەم مەبەستەش ئەمڕۆ لێکتێگەیشتنمان واژۆ کرد.