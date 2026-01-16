سروە ڕەسووڵ: نەمسا داوای فراوانکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکات

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری ناوەندی هەماهەنگیی قەیرانەکان لە وەزارەتی ناوخۆ ڕایدەگەیەنێت، پەیڕەوکردنی سیاسەتێکی دروست و هاوسەنگ لە مامەڵەکردن لەگەڵ دۆسیە هەستیارەکاندا، هەرێمی کوردستانی کردووەتە هاوبەشێکی سەرەکی و جێی متمانەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی.

هەینی، 16ـی کانوونی دووەمی 2026، سروە ڕەسووڵ، بەڕێوەبەری ناوەندی هەماهەنگیی قەیرانەکان لە وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24، تیشکی خستە سەر پێشکەوتنی پەیوەندییە دیپلۆماسی و ئەمنییەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپا و ڕایگەیاند: "حکوومەتی هەرێم بەهۆی پەیڕەوکردنی سیاسەتێکی دروست و واقیعی لە مامەڵەکردن لەگەڵ دۆسیە جۆراوجۆرەکاندا، توانیویەتی ببێتە لایەنێکی سەرەکی و کاریگەر لە ناوەند و پێگە نێودەوڵەتییەکاندا.

سروە ڕەسووڵ، ئاماژەی بە نموونەی سەرکەوتنی ئەو سیاسەتە کرد و گوتی: "ساڵی ڕابردوو، کاتێک وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێم سەردانی بەریتانیای کرد، بە فەرمی و شانبەشانی وەزیری ناوخۆی وڵاتانی دیکە پێشوازی لێ کرا. لەوێدا دۆسیەی هەرێمی کوردستان و چۆنیەتی مامەڵەکردنی حکوومەت لەگەڵ پرسە هەستیارەکانی وەک کۆچ، پاراستنی سنوورەکان و بەرەنگاربوونەوەی تاوانە ڕێکخراوەکان خرایە ڕوو، کە وەک ئەزموونێکی سەرکەوتوو نیشانی وڵاتان درا."

سەبارەت بە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ڕێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێم لەگەڵ هاوتا نەمساییەکەی، بەڕێوەبەری ناوەندی هەماهەنگیی قەیرانەکان ڕوونی کردەوە: وەزیری ناوخۆی نەمسا بە گرنگییەوە باسی لە کۆبوونەوەکە کردووە، هەروەها سوپاس و پێزانینی ئاراستەی حکوومەتی هەرێم و وەزارەتی ناوخۆ کردووە لە بەرانبەر ئەو میکانیزمە وردەی لە بەڕێوەبردنی دۆسیەی کۆچدا گرتوویانەتە بەر.

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا، سروە ڕەسووڵ جەختی لە مێژووییبوونی پەیوەندییەکانی نێوان نەمسا و هەرێمی کوردستان کردەوە و ئاشکرای کرد: "ئەوەی جێگەی خۆشحاڵییە، وەزیری ناوخۆی نەمسا ڕاشکاوانە ڕایگەیاند کە هەرێمی کوردستان گرنگییەکی تایبەتی بۆ وڵاتەکەیان هەیە و جەختیشی لەوە کردەوە کە خوازیارن ئاستی هەماهەنگییەکانیان لە کۆمەڵێک بواری دیکەدا لەگەڵ هەرێمی کوردستان فراوانتر بکەن."

شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە سەرۆکایەتیی ڕێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆ، بە سەردانێکی فەرمی لە ڤییەننای پایتەختی نەمسایە.

ئامانجی سەرەکی سەردانەکەش، تاوتوێکردنی پەرەپێدانی پەیوەندییەکان و واژۆکردنی ڕێککەوتنێکی فەرمییە لە بوارەکانی ئاسایش، ئابووری، بازرگانی و پرسی پەنابەران لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆی نەمسا.