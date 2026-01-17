گوتەبێژی یەکگرتوو: بە ئۆپۆزسیۆن دەمێنینەوە

پێش 45 خولەک

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان جەخت دەکاتەوە، لە ئۆپۆزسیۆن بوونیان بەردەوامن و بەشداریی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ ناکەن.

ئەمڕۆ شەممە، 17ـی کانوونی دووەمی 2026، سەڵاحەددین بابەکر، گوتەبێژی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان، ڕاگەیەنراوێکی لەبارەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان بڵاوکردەوە.

گوتەبێژی یەکگرتوو جەختی کردووەتەوە، "ئێمە لە یەكگرتووی ئیسلامیی كوردستان، هەر لە سەرەتاوە بڕیاری ئۆپۆزسیۆن بوونمان داوە و ئەو بڕیارە هەتا ئێستاش بەردەوامە."

سەڵاحەددین بابەکر دووپاتی کردووەتەوە، وەک یەكگرتووی ئیسلامیی كوردستان "هەموو نزیكبوونەوەیەكی نێوان هێز و لایەنە سیاسییەكانی هەرێمی كوردستان" بۆ پێکهێنانی حکوومەت و کاراکردنەوەی پەرلەمان، بە باش دەزانن.

لە دوایین هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان، کە لە 20ـی تشرینی یەکەمی 2024، بەڕێوەچوو، پارتی دیموکراتی کوردستان بە 39 کورسی براوەی یەکەمی هەڵبژاردنەکە بوو، هەروەها یەکێتیی نیشتمانی کوردستان 23 کورسی بەدەستهێنا. نەوەی نوێ 15 کورسی و یەکگرتووی ئیسلامیش 7 کورسی بە دەستهێنا.

تا ئێستا پارتی و یەکێتی چەندان کۆبوونەوەیان بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان کردووە، بەڵام نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن.