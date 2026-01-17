ئەبوبەکر کاروانی: سەرۆک بارزانی دەتوانێت کێشەکانی ڕۆژئاوا و دیمەشق چارەسەر بکات

پێش کاتژمێرێک

سیاسەتمەدارێک ڕایدەگەیەنێت، هەرێمی کوردستان وەک قووڵایی ستراتیژیی پارچەکانی دیکەی کوردستان، دەتوانێت ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوە لە دۆخی سووریادا بگێڕێت و سەرۆک بارزانیش توانای چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان ڕۆژئاوا و دیمەشقی هەیە.

شەممە 17ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەبوبەکر کاروانی، سیاسەتمەدار لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24، تیشکی خستە سەر گرنگیی ئەو کۆبوونەوەیەی لە هەولێر لەنێوان سەرۆک بارزانی، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریا (هەسەدە) و تۆم بەڕاک، نێردەی ئەمریکا بەڕێوەچوو.

کاروانی ڕایگەیاند: سەرۆک بارزانی دەتوانێت ڕۆڵێکی کاریگەر و ئەرێنی لە چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان ڕۆژئاوای کوردستان و حکومەتی دیمەشق بگێڕێت.

ئەو سیاسەتمەدارە ئاماژەی بەوەش دا، گرنگیی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی هەولێر لەوەدایە کە هەرێمی کوردستان خاوەنی تۆڕێکی فراوان و بەهێزی پەیوەندیی هەرێمی و نێودەوڵەتییە، هەولێر دەتوانێت ئەم پەیوەندییانە بخاتە گەڕ بۆ ئەوەی قوربانیدانی کوردانی ڕۆژئاوا بەهەند وەربگیرێت و مافەکانیان پارێزراو بێت.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، ئەبوبەکر کاروانی جەختی لەوە کردەوە کە پێویستە هەولێر ڕۆڵی ناوەند بگێڕێت بۆ لێکنزیککردنەوەی لایەنەکانی سووریا، چونکە هەرێمی کوردستان بە قووڵایی ستراتیژیی پارچەکانی دیکەی کوردستان دادەنرێت.