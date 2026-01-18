وەزارەتی بەرگریی عێراق: لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە رووبەڕووی تیرۆر دەبینەوە

پێش 57 خولەک

وەزارەتی بەرگریی عێراقڕایگەیاند؛ هەماهەنگییەکی بەهێزمان لەگەڵ پێشمەرگە هەیە بۆ پاراستنی سنوورەکان.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 18ـی کانوونی دووەمی 2026، وەزارەتی بەرگریی عێراق لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند، هەماهەنگییەکی باشمان هەیە لە نێوان سوپای عێراق و هێزەکانی پێشمەرگەدا بە مەبەستی چاودێریکردنی سنوورەکان.

وەزارەتەکە جەختی لەوەش کردەوە پێکەوە لەگەڵ پێشمەرگە بە وردی چاودێری دۆخەکە دەکەن و رووبەڕووی هەر هەڕەشەیەکی تیرۆر دەبنەوە.

سەبارەت بە دۆخی سنوورەکانی سووریا، وەزارەتی بەرگریی ئاماژەی بەوە کرد؛ تا ئێستا هیچ پێشێلکارییەک تۆمار نەکراوە، لەگەڵ ئەوەشدا هەوڵەکان بەردەوامن بۆ بەهێزکردنی هەماهەنگی لەگەڵ لایەنی سووری بۆ پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە.