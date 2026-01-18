محەممەد شوکری: سەرۆک وەزیران لەگەڵ شاندێکی فراوانی وەبەرهێنەران بەشداریی لە کۆڕبەندی داڤۆس دەکات

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 18ـی کانوونی دووەمی 2026، دکتۆر محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند؛ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە سەرۆکایەتیی شاندێکی باڵای حکوومی و وەبەرهێنان، بەشداریی لە کۆڕبەندی جیهانیی ئابووریی داڤۆس دەکات.

دکتۆر محەممەد شوکری ئاماژەی بەوە کرد شاندی ئەمساڵی هەرێمی کوردستان بۆ داڤۆس جیاواز و فراوانترە، بە شێوەیەک 20 وەبەرهێنەری کەرتی تایبەت هاوشانی سەرۆک وەزیران لە کۆڕبەندەکەدا ئامادە دەبن. ئەم هەنگاوەش لە چوارچێوەی ستراتیژیی سەرۆک وەزیراندایە کە لە هەر گەشت و دیدارێکی نێودەوڵەتیدا، شاندێکی بازرگانی و وەبەرهێنان یاوەری بن بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییە ئابوورییەکان.

بۆ سێیەم ساڵی یەک لەدوای یەک، "ماڵی کوردستان" (Kurdistan House) لە داڤۆس دەکرێتەوە. ئەم پڕۆژەیە بە سەرپەرشتی و هاوکاریی ڕاستەوخۆی سەرۆک وەزیران، نووسینگەی سەرۆک وەزیران، نووسینگەی (OIC) و دەستەی وەبەرهێنان، بە سپۆنسەریی وەبەرهێنەرانی هەرێم ڕێکخراوە. ئەمساڵ ماڵی کوردستان بە رووبەرێکی فراوانتر و کاروچالاکیی زیاترەوە دەردەکەوێت.

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان جەختی کردەوە؛ ئەم بەشدارییە دەرفەتێکی زێڕینە بۆ هەرێمی کوردستان، چونکە چەندان کۆبوونەوەی گرنگی سیاسی، ئابووری و کۆمەڵایەتی لە نێوان سەرۆک وەزیران و سەرکردە باڵاکانی جیهاندا ئەنجام دەدرێن.

لە کۆتاییدا رایگەیاند: "گرنگیی داڤۆس لەوەدایە دەرگای کوردستان بەرووی وەبەرهێنەرانی جیهانیدا واڵاتر دەکات، تاوەکو لە داهاتوودا بێن و لە هەرێمی کوردستاندا پڕۆژە ئەنجام بدەن. سەرۆک وەزیران خۆی ڕاستەوخۆ لە داڤۆس چاودێریی جێبەجێکردنی بڕیار و لێکگەیشتنەکان دەکات."

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەشداری لە 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانیی (داڤۆس) دەکات کە لە سویسرا بەڕێوە دەچێت و دەیان سەرۆک و سەرکردەی وڵاتان لە کۆڕبەندە بەشدار دەبن.

56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی (داڤۆس) لە 19 تا 23ی کانوونی دووەمی 2026 لە ژێر ناونیشانی "روحی دیالۆگ" بە بەشداری گرنگترین سەرکردەکان و بازرگان و کۆمەڵگەی مەدەنی بەڕێوەدەچیت.

مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێنجەم ساڵی لەسەر یەکە بەشداری کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی (داڤۆس) دەکات.

لە کۆڕبەندی ساڵی ڕابردوودا بۆ دیدار و پێشوازی لە سەرکردە و بەرپرسانی وڵاتان، لە داڤۆس ماڵی کوردستان کرایەوە و لە ماوەی بەڕێوەچوونی کۆڕبەندەکەدا، مەسرور بارزانی لەگەڵ ژمارەیەکی زۆر لە سەرکردەی وڵاتان، بەرپرسانی باڵا، خاوەنکار و ئابووریناسانی جیهان کۆبووەتەوە بەمەبەستی پتەوکردنی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و تاوتوێکردنی پرسە گرنگەکانی پەیوەست بە عێراق و ناوچەکە.